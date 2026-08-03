Μετακινήσεις, ανανεώσεις και νέα προγράµµατα.

Η νέα τηλεοπτική σεζόν διαµορφώνεται µέσα από µετακινήσεις προσώπων, αλλαγές ζωνών και ανανεωµένα σχήµατα, χωρίς όµως όλα τα κανάλια να κινούνται µε την ίδια ένταση.

Στο Mega, οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως τη διαµόρφωση των ζωνών και όχι την ανατροπή του συνολικού προγράµµατος. Μετά την ολοκλήρωση του «Buongiorno» και την αποχώρηση της Φαίης Σκορδά, εξετάζεται η µεταφορά της Σίσσυς Χρηστίδου και του «Χαµογέλα και πάλι» στο καθηµερινό πρόγραµµα, στη ζώνη 10.00-13.00. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναστασία Γιάµαλη ενδέχεται να µετακινηθεί στο πρωινό ή σε άλλη ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Παράλληλα, η Alter Ego Media έχει καταθέσει πολυεπίπεδη πρόταση στον Παύλο Τσίµα, η οποία προβλέπει την παρουσία του στο κεντρικό δελτίο του Mega µε τη Ράνια Τζίµα, συµµετοχή στην εκλογική κάλυψη, εκποµπή στον νέο ενηµερωτικό ραδιοφωνικό σταθµό του οµίλου και ενισχυµένο ρόλο στα έντυπα.

Ο Alpha δεν σχεδιάζει ουσιαστικές αλλαγές στις ενηµερωτικές εκποµπές και στα δελτία ειδήσεων. Στη ζώνη 10.00-13.00 συνεχίζει η Κατερίνα Καινούριου, ενώ στη µυθοπλασία, το κανάλι προχωρά µε τη νέα δραµατική σειρά «Οι κόρες της Αρετής», µε πρωταγωνίστρια τη Μαριάννα Τουµασάτου. Η βασική απώλεια είναι η αποχώρηση του Σταύρου Θεοδωράκη και των «Πρωταγωνιστών», χωρίς µέχρι στιγµής να έχει παρουσιαστεί η εκποµπή που θα καλύψει το κενό.

Το Star διατηρεί σταθερό τον βασικό σχεδιασµό του, χωρίς µεγάλες αλλαγές στην ενηµέρωση και στις καθιερωµένες ζώνες. Η Ζήνα Κουτσελίνη παραµένει στη ζώνη 10.00-13.00, απέναντι στον ενισχυµένο ανταγωνισµό των άλλων καναλιών.

Οι µεγάλες αλλαγές στην ενηµέρωση

Στον ΣΚΑΪ βρίσκεται σε εξέλιξη η µεγαλύτερη αναδιάταξη. Η αποχώρηση του Άκη Παυλόπουλου οδηγεί τον Γιάννη Πιτταρά από τους «∆εκατιανούς» στο καθηµερινό «Σήµερα», δίπλα στον ∆ηµήτρη Οικονόµου. Για τη θέση του Πιτταρά στο Σαββατοκύριακο εξετάζεται η Μαρία Βούσουλα, ως νέα συµπαρουσιάστρια του Γιώργου Γρηγοριάδη.

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων έχει περάσει στη Λένα Φλυτζάνη, ενώ το µεσηµεριανό αναλαµβάνει ο Απόστολος Μαγγηριάδης, ο οποίος επιστρέφει από την ΕΡΤ. Στο Φάληρο επιστρέφει επίσης η οµάδα του «Στούντιο 4», µε τη Νάνσυ Ζαµπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Παράλληλα, οι Ανδρέας Γεωργίου, Κούλλης Νικολάου και Βάνα ∆ηµητρίου µετακινούνται από το Mega στον ΣΚΑΪ, ενισχύοντας τη µυθοπλασία του σταθµού.

Το Open προχωρά στη δηµιουργία νέας πρωινής εκποµπής για το Σαββατοκύριακο. Η Ιωάννα Μαλέσκου παραµένει το κεντρικό πρόσωπο και δίπλα της αναµένεται να βρεθεί η Κατερίνα Ζαρίφη, επιστρέφοντας στην Παιανία µετά τη διετία της στο Mega.

Στην ΕΡΤ, η αποχώρηση του Απόστολου Μαγγηριάδη ανοίγει το ζήτηµα της παρουσίασης του κεντρικού δελτίου. Ο Παναγιώτης Στάθης προορίζεται για τη θέση, µετά το συναινετικό τέλος της συνεργασίας του µε τον ΑΝΤ1, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η προβλεπόµενη διαδικασία και να εγκριθεί η επιλογή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Ανοιχτό παραµένει και το πρόσωπο που θα αναλάβει το «Press Talk».

Στις «Συνδέσεις» συνεχίζει ο Κώστας Παπαχλιµίντζος, µε νέα συµπαρουσιάστρια µετά την αποχώρηση της Κατερίνας ∆ούκα από την πρωινή ζώνη. Παράλληλα, η ΕΡΤ διατηρεί το «Istorima» µε τη Σοφία Παπαϊωάννου, ανανεώνει τις εκποµπές «Ένας κι ένας», «Κεραία», «Φάσµα», «Στο διά ταύτα» και «Νυχτερινή έκδοση» και εντάσσει στο πρόγραµµά της τη νέα κωµική σειρά «TV Land».