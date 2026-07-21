Η νέα κινηματογραφική υπερπαραγωγή The Odyssey του Κρίστοφερ Νόλαν πραγματοποίησε εντυπωσιακή πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες, συγκεντρώνοντας 124 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο της Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την Comscore

Η νέα κινηματογραφική υπερπαραγωγή The Odyssey του Κρίστοφερ Νόλαν πραγματοποίησε εντυπωσιακή πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες, συγκεντρώνοντας 124 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο της Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την Comscore. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις αρχικές προβλέψεις, που κυμαίνονταν μεταξύ 80 και 100 εκατ. δολαρίων, καταγράφοντας το μεγαλύτερο άνοιγμα για ταινία live action μέσα στο 2026. Η επιτυχία αποδίδεται στη μεγάλη προσμονή του κοινού, στη δυναμική προώθηση μέσω της φήμης του σκηνοθέτη και στις εξαιρετικές κριτικές.

Η ταινία απέσπασε 95% από τους κριτικούς και 97% από το κοινό στο Rotten Tomatoes, γεγονός που ενίσχυσε τη θετική δημοσιότητα. Μεταξύ των νέων κυκλοφοριών της χρονιάς, το The Odyssey κατατάσσεται τρίτο σε εισπράξεις, πίσω από τα Toy Story 5 (159 εκατ. δολάρια) και The Super Mario Galaxy Movie (131 εκατ. δολάρια). Η παραγωγή γυρίστηκε εξολοκλήρου με προηγμένες κάμερες IMAX, ενώ σημαντικό μέρος του κοινού ήταν άνδρες ηλικίας άνω των 25 ετών.

Η Universal επένδυσε περίπου 24,4 εκατ. δολάρια σε τηλεοπτική διαφήμιση, με σχεδόν 2.800 προβολές και 1,55 δισ. εμφανίσεις. Παράλληλα, οι ταινίες Moana και Minions & Monsters ακολούθησαν με αισθητά χαμηλότερες εισπράξεις, 19 και 14,8 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα. Συνολικά, οι δαπάνες των κινηματογραφικών στούντιο για τηλεοπτική διαφήμιση το πρώτο εξάμηνο του 2026 μειώθηκαν κατά 14% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.