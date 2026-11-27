Επιστρέφει με αφιέρωμα στο Mega της δεκαετίας του ’90

Το πρώτο «ΒΙΝΥΛΙΟ» της σεζόν κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου στις 23:20 και είναι αφιερωμένο στο MEGA! Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, επιστρέφει στη δεκαετία του ’90, τότε που το MEGA έκανε τα πρώτα του βήματα και μαζί του ξεκινούσε και η ιδιωτική τηλεόραση.

Οι πρώτες ψυχαγωγικές, ενημερωτικές, σατιρικές και αθλητικές εκπομπές, οι ελληνικές και ξένες σειρές, τα πρώτα τηλεπαιχνίδια, τα μεγάλα shows, τα πρόσωπα και οι ατάκες που άφησαν ιστορία. Μια ολόκληρη τηλεοπτική εποχή ξαναζωντανεύει μέσα από μία νοσταλγική αναδρομή στο MEGA των ‘90s.

Με αφετηρία τη μουσική, το «ΒΙΝΥΛΙΟ», το πρώτο «χειροποίητο» ραδιόφωνο με εικόνα και ήχο στην ελληνική τηλεόραση, ξεφυλλίζει το τηλεοπτικό άλμπουμ μιας δεκαετίας που παραμένει αξέχαστη.

«Το MEGA καλωσόρισε εμάς και εμείς θα καλωσορίσουμε το MEGA», λέει ο Αντώνης Κανάκης στο trailer της πρώτης εκπομπής. Με αυτή τη διάθεση, το «ΒΙΝΥΛΙΟ» ανοίγει τα μικρόφωνα και προσκαλεί τους τηλεθεατές στη ζωντανή, διαδραστική παρέα του.

Το αγαπημένο τηλεοπτικό ραδιόφωνο επανασυντονίζεται στο MEGA. Πρεμιέρα την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου και κάθε Πέμπτη, στις 23:20!