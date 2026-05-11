Δεν κατάφεραν να «πιάσουν» τις εκτιμήσεις των αναλυτών τα αποτελέσματα της Warner Bros για το α' εξάμηνο, την ώρα που η εταιρεία πλησιάζει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας για εξαγορά από την Paramount Skydance.

Η μητρική των HBO, CNN, TNT και Cartoon Network εμφάνισε έσοδα 8,9 δισ. δολαρίων έναντι των εκτιμήσεων της Wall Street για 8,91 δισ. δολάρια. Όσον αφορά τα κέρδη ανά μετοχή, η εταιρεία κατέγραψε μεγαλύτερη από το αναμενόμενο ζημία ύψους 1,17 δολάρια ανά μετοχή, όταν οι αναλυτές ανέμεναν ζημίες 11 σεντς. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι ζημίες περιλαμβάνουν την αποζημίωση 2,8 δισ. δολαρίων που κατέβαλε στην Netflix ως αποζημίωση ακύρωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας συγχώνευσής τους. Τα έσοδα των τηλεοπτικών δικτύων της Warner Bros, που αποτελούν τη μεγαλύτερη δραστηριότητά της, υποχώρησαν κατά 8%, στα 4,4 δισ. δολάρια. Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 9%, στα 1,6 δισ. δολάρια. Ο κινηματογραφικός τομέας της Warner Bros σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 35%, στα 3,1 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της Wall Street που έκαναν λόγο για 2,6 δισ. δολάρια. Στον τομέα streaming, που περιλαμβάνει την πλατφόρμα HBO Max, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9%, στα 2,9 δισ. δολάρια.