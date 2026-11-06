Διευρύνουν το κοινό τους ACTION 24, ATHLETIKO και FLASH

Ισχυρές επιδόσεις και περαιτέρω διεύρυνση του συνδρομητικού κοινού κατέγραψε η Wide Media στο YouTube τον Οκτώβριο, με τα τρία κανάλια του Ομίλου, ACTION 24, ATHLETIKO και FLASH, να ξεπερνούν συνολικά τα 38,3 εκατομμύρια views και να ενισχύουν τη συνδρομητική τους βάση.

Συγκεκριμένα, τα κανάλια της Wide Media κατέγραψαν 38.327.250 προβολές περιεχομένου, με την αύξηση των subscribers και στα τρία μέσα να ενισχύει περαιτέρω την απήχηση και τη σταθερή σχέση τους με το κοινό.

Το ATHLETIKO κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση μεταξύ των τριών καναλιών σε προβολές, με 23,4 εκατομμύρια views και 1.114.692 μοναδικούς θεατές. Παράλληλα, διεύρυνε τη συνδρομητική του βάση στους 176.060 subscribers, ενισχύοντας τη δυναμική του στο αθλητικό περιεχόμενο.

Το ACTION 24 συγκέντρωσε περισσότερα από 10,4 εκατομμύρια views και 1.166.188 μοναδικούς θεατές, με τους subscribers να αυξάνονται στους 193.341, φέρνοντας το κανάλι ακόμη πιο κοντά στο ορόσημο των 200.000 συνδρομητών.

Ο FLASH κατέγραψε περισσότερα από 4,4 εκατομμύρια views και 610.967 μοναδικούς θεατές, σημειώνοντας παράλληλα αύξηση 5,81% στους subscribers. Η συνδρομητική του βάση έφτασε τους 72.676, αποτυπώνοντας την ενισχυμένη δυναμική του καναλιού στην πλατφόρμα.

Με περιεχόμενο που καλύπτει την ενημέρωση, τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία, η Wide Media ενισχύει το ψηφιακό της αποτύπωμα, επενδύοντας στην παραγωγή πρωτογενούς περιεχομένου και στις ζωντανές μεταδόσεις.

Οι επιδόσεις του Οκτωβρίου, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της συνδρομητικής βάσης και των τριών καναλιών, αναδεικνύουν την απήχηση των brands του Ομίλου και ενισχύουν τον στρατηγικό ρόλο του YouTube στην ανάπτυξή του.