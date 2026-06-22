Το 9ο επεισόδιο έρχεται στον ΑΝΤ1 την Κυριακή 21 Ιουνίου, στις 21:00.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΝΤ1:

«Με εικόνες που μαγνητίζουν το βλέμμα, performance που γεννούν αυθόρμητο χειροκρότημα και στιγμές που ισορροπούν ανάμεσα στη συγκίνηση, το χιούμορ και την έκπληξη, το «Your Face Sounds Familiar» συνεχίζει να χαρίζει μια φαντασμαγορική εμπειρία υψηλών προδιαγραφών, μετατρέποντας κάθε Κυριακή σε ένα ξεχωριστό τηλεοπτικό γεγονός. Γιατί το «Your Face Sounds Familiar» δεν είναι απλώς ένα σόου μεταμορφώσεων. Είναι ένα εκρηκτικό υπερθέαμα, που ξέρει να προσφέρει αυθεντική ψυχαγωγία και να καθηλώνει το κοινό.

Και το 10ο επεισόδιό του κέρδισε τις εντυπώσεις και ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης, με 2.172.753 τηλεθεατές να συντονίζονται έστω και για ένα λεπτό, για άλλη μια Κυριακή στον ΑΝΤ1. Με ξεχωριστές εμφανίσεις και εκπλήξεις, το αγαπημένο σόου μεταμορφώσεων ήταν πρώτο, στο σύνολο κοινού, με ποσοστό 21,4%. Στο δυναμικό κοινό 18-54, κατέγραψε 20,2%, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε επιμέρους γυναικείο κοινό η τηλεθέαση άγγιξε το 37,8%, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό έφτασε το 25,1%.

Με τον Σάκη Ρουβά στην παρουσίαση, η βραδιά είχε για άλλη μια φορά έναν εντυπωσιακό ρυθμό. Ο δυναμισμός, η ενέργεια και η αμεσότητά του ήταν ο ιδανικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους κριτές, τους διαγωνιζόμενους και το κοινό.

Από τα highlight της βραδιάς ήταν και οι απολαυστικές ατάκες της κριτικής επιτροπής. Ο Γιώργος Θεοφάνους, η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Ρένα Μόρφη σχολίασαν τις μεταμορφώσεις και τις ερμηνείες, με ενθουσιασμό, συναίσθημα και χιούμορ, δίνοντας το δικό τους ιδιαίτερο χρώμα στο σόου.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου, η σκηνή του «Your Face Sounds Familiar» έγινε ένα μαγικό σύμπαν, όπου η φαντασία, το ταλέντο, η τέχνη της μεταμόρφωσης και η δύναμη της μουσικής είχαν τον πρώτο λόγο.

Η βραδιά άνοιξε με τη Δωροθέα Μερκούρη, η οποία μεταμορφώθηκε στη θρυλική Sophia Loren και ερμήνευσε το «Tu Vuo Fa’ L’ Americano», μεταφέροντας στη σκηνή τον ιταλικό αέρα, το ταμπεραμέντο και τη λάμψη της διάσημης σταρ.

Η Μαριάντα Πιερίδη ενσάρκωσε τη Νανά Μούσχουρη και παρουσίασε το «Πέφτει Βροχή», σε μία από τις πιο ατμοσφαιρικές εμφανίσεις του σόου. Η ερμηνεία της συγκίνησε και έκλεψε τις εντυπώσεις.

Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας μεταμορφώθηκε σε Harry Styles και τραγούδησε το απαιτητικό «Dance No More», συνδυάζοντας ερμηνεία, χορογραφία και έντονη σκηνική παρουσία.

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης έγινε Γιάννης Κότσιρας και ερμήνευσε το τραγούδι «Το Τσιγάρο», εντυπωσιάζοντας με τη φωνητική του προσέγγιση και την ομοιότητα με τον καλλιτέχνη.

Η ΄Ιντρα Κέιν μεταμορφώθηκε σε The Weeknd τραγουδώντας το «Save Your Tears», αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από κοινό και κριτές.

Η Αφροδίτη Χατζημηνά καθήλωσε κοινό και κριτές ως Amy Winehouse με το «Back To Black», παρουσιάζοντας μία από τις πιο δυνατές και καλλιτεχνικά ολοκληρωμένες εμφανίσεις της φετινής σεζόν.

Ο Biased Beast μεταμορφώθηκε σε Χρήστο Δάντη και ερμήνευσε το «Το Παλιό Μου Παλτό», ανταποκρινόμενος για ακόμη μία φορά σε μία ιδιαίτερα απαιτητική φωνητική πρόκληση.

Ο Μέμος Μπεγνής ανέλαβε να ενσαρκώσει τον Teddy Swims, παρουσιάζοντας το «The Door» και φέρνοντας στη σκηνή μία δύσκολη μεταμόρφωση, που απαιτούσε ακρίβεια και έντονη εκφραστικότητα.

Η Μαριλού Κατσαφάδου μεταμορφώθηκε σε Ρίτα Σακελλαρίου και ερμήνευσε το «Σώσε Με», μεταφέροντας αυθεντική λαϊκή ενέργεια και τιμώντας μία από τις πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού.

Το διαγωνιστικό μέρος ολοκλήρωσε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, που «έγινε» Γιάννης Αγγελάκας και έφερε με επιτυχία τον ιδιαίτερο μουσικό κόσμο του συγκροτήματος Τρύπες στη σκηνή μέσα από το τραγούδι «Δε Χωράς Πουθενά».

Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς αναδείχθηκε η Αφροδίτη Χατζημηνά. Στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του «Your Face Sounds Familiar», η Αφροδίτη επέλεξε να προσφέρει τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν στην ΕΛΕΠΑΠ. Το φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό σωματείο ΕΛΕΠΑΠ συνοδεύει παιδιά με αναπηρίες σε κάθε τους βήμα, βοηθώντας τα να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να διεκδικήσουν το μέλλον που τους αξίζει.

Στο κλείσιμο της βραδιάς, το τελευταίο buzzer της σεζόν ανέλαβε δράση και μοίρασε τις μεταμορφώσεις για την Κυριακή 28 Ιουνίου, τη βραδιά του Ημιτελικού.

Οι μεταμορφώσεις για τον Ημιτελικό είναι:

Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Τόλης Βοσκόπουλος

Μέμος Μπεγνής – Robbie Williams

Biased Beast – Jennifer Lopez

Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Grease

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Πάνος Μουζουράκης

Αφροδίτη Χατζημηνά – Τάνια Τσανακλίδου

Μαριάντα Πιερίδη – Lara Fabian

Μαριλού Κατσαφάδου – «Piensa En Mi»

Ίντρα Κέιν – Rihanna

Δωροθέα Μερκούρη – Kid Moxie

Την Κυριακή 28 Ιουνίου, στις 21:00, το «Your Face Sounds Familiar» έρχεται με τη φόρα … του Ημιτελικού! Μια βραδιά γεμάτη ένταση, συναισθήματα, ανατροπές και μεγάλες προσδοκίες. Οι διαγωνιζόμενοι θα ανέβουν στη σκηνή, αποφασισμένοι να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο Τελικό.

Ποιοι θα είναι οι τέσσερις φιναλίστ που θα διεκδικήσουν τη νίκη;

Ετοιμαστείτε για μία συναρπαστική βραδιά όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν!».

Trailer

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Head of Productions: Αντώνης Μάτσος

Content Director: Γιάννης Μπίτσικας

Project Manager: Βασίλης Μεγκλίδης

Αρχισυνταξία: Νανά Ηλιοπούλου

Σκηνοθεσία: Κώστας Υφαντής

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Κωνσταντίνος Ρήγος

Acting Coach: Σόφη Ζαννίνου

Χορογράφος: Νεφέλη Θεοδότου

Vocal Coach: Ελένη Αλεξανδρή

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αντώνης Λιναρδάτος

Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Εταιρία Παραγωγής: Ministare Productions