Το YouTube προσεγγίζει 2.6 δισεκατομμύρια χρήστες, λόγω της μορφής βίντεο Shorts.

Το YouTube έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο ισχυρά διαφημιστικά οικοσυστήματα στον κόσμο, ανταγωνιζόμενο πλέον άμεσα τη γραμμική τηλεόραση για την προσοχή του σαλονιού. Το Youtube έχει περίπου 2.6 δισεκατομμύρια μηνιαίους χρήστες και ετήσια έσοδα του ξεπέρασαν τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, εκ των οποίων περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια αποδίδονται στη διαφήμιση, σύμφωνα με την WARC Media.

Ωστόσο, η ανάπτυξη των διαφημιστικών επιχειρήσεων της πλατφόρμας επιβραδύνεται και βρίσκεται υπό πίεση από ανταγωνιστές όπως το Netflix και το TikTok.

Η αναφορά Iatest Platform Insights της WARC Media εξετάζει την τροχιά εσόδων από διαφημίσεις και την ανταγωνιστική θέση του YouTube, πώς και πού το κοινό καταναλώνει περιεχόμενο και τι λένε τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση της καμπάνιας.

Ο Alex Brownsell, Επικεφαλής Περιεχομένου της WARC Media και επικεφαλής συντάκτης της έκθεσης, λέει: «Η αυξανόμενη κατανάλωση περιεχομένου βίντεο στο YouTube, και ειδικότερα στις τηλεοπτικές οθόνες, δεν έχει ακόμη μεταφραστεί στο είδος της ετήσιας αύξησης των εσόδων από διαφημίσεις που βλέπουμε αλλού στην αγορά ψηφιακών διαφημίσεων. Το YouTube ήταν λιγότερο επιτυχημένο από ανταγωνιστές όπως το TikTok στις προσπάθειές του να πείσει τους επαγγελματίες του μάρκετινγκ για τον ρόλο του στην επίτευξη αποτελεσμάτων χαμηλότερης διοχέτευσης, εξ ου και η αυξανόμενη εστίασή του στο να κερδίσει μεγαλύτερο μερίδιο των τηλεοπτικών προϋπολογισμών».

Επένδυση: Τα έσοδα από διαφημίσεις στο YouTube έφτασαν τα 40.4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, αλλά η ανάπτυξη επιβραδύνεται

Τα παγκόσμια έσοδα από διαφημίσεις του YouTube αυξήθηκαν κατά 11,7% σε ετήσια βάση στα 40,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, ενώ τα συνολικά έσοδα από την πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομών YouTube Premium, ξεπέρασαν τα 60,0 δισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά.

Ωστόσο, η ετήσια αύξηση των εσόδων από διαφημίσεις του YouTube επιβραδύνθηκε από 14,7% το 2024 σε 11,7% το 2025 και προβλέπεται να μειωθεί στο 7,0% φέτος (43,2 δισεκατομμύρια δολάρια) και στο 7,9% έως το 2027 (46,6 δισεκατομμύρια δολάρια).

Εν μέρει, αυτό αντανακλά μια πλατφόρμα που ωριμάζει, αλλά το YouTube αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό για δολάρια διαφημίσεων απόδοσης, καθώς οι έμποροι προτιμούν πλατφόρμες όπως το TikTok για το κοινωνικό εμπόριο. Με τους τρέχοντες ρυθμούς ανάπτυξης, τα έσοδα από διαφημίσεις του TikTok θα μπορούσαν να ξεπεράσουν αυτά του YouTube έως το 2028.

Το Netflix έχει επίσης αναδειχθεί ως βασικός ανταγωνιστής. Η επιτυχία του επιπέδου διαφημίσεων το τοποθετεί για μακροπρόθεσμο πλεονέκτημα στην εξασφάλιση επενδύσεων συνδρομητών και διαφημιζόμενων και αναμένεται να προηγηθεί του YouTube τους επόμενους 18 μήνες.

Έρευνα από το DoubleVerify's 2026 Global Insights, το Kantar's Media Resources 2025 και το Voice of the Marketer του WARC που πραγματοποιήθηκε πέρυσι, διαπίστωσε ότι οι έμποροι παγκοσμίως σκοπεύουν να αυξήσουν τις επενδύσεις σε διαφημίσεις με το YouTube φέτος, υποδηλώνοντας ότι παραμένει βασικό στοιχείο στα σχέδια μέσων.

Κατανάλωση: 2,6 δισεκατομμύρια μηνιαίοι χρήστες και εξακολουθεί να αυξάνεται. Η τηλεόραση είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οθόνη του YouTube

Το YouTube χρησιμοποιείται από σχεδόν 2.6 δισεκατομμύρια ανθρώπους κάθε μήνα, οι οποίοι περνούν κατά μέσο όρο 58 λεπτά καθημερινά στην πλατφόρμα το 2025, από 48 λεπτά το 2024 – αντανακλώντας την εμβάθυνση της αφοσίωσης και όχι την επέκταση του κοινού.

Η Ινδία προηγείται με 500 εκατομμύρια χρήστες, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ με 254 εκατομμύρια, με την Ινδονησία και τη Βραζιλία να ακολουθούν με 151 εκατομμύρια και 150 εκατομμύρια αντίστοιχα.

Με βάση τα δεδομένα του Similarweb App Intelligence, το YouTube δημιουργεί τον υψηλότερο συνολικό χρόνο που αφιερώνεται σε οποιαδήποτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ή βίντεο παγκοσμίως.

Η ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών είναι το μεγαλύτερο δημογραφικό τμήμα με 21,7%, η ομάδα 35-44 αντιπροσωπεύει το 18,5% και οι άνω των 65 ετών αντιπροσωπεύουν το μικρότερο τμήμα με 9,5%.

Η προβολή του YouTube μετατοπίζεται από κινητά σε μεγαλύτερες οθόνες. Η συνδεδεμένη τηλεόραση αντιπροσωπεύει το 45% του συνολικού χρόνου παρακολούθησης YouTube στις ΗΠΑ, με μέση διάρκεια περιόδου σύνδεσης που υπερβαίνει τα 45 λεπτά και ποσοστά ολοκλήρωσης 95% ή υψηλότερα

Το YouTube Shorts, η κάθετη μορφή βίντεο της πλατφόρμας, αναδιαμορφώνει την κατανάλωση και πλέον έχει κατά μέσο όρο περισσότερες από 200 δισεκατομμύρια ημερήσιες προβολές παγκοσμίως.

Η δημιουργία εσόδων αυξάνεται σταθερά ως απάντηση. Σε πολλές μεγάλες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, τα έσοδα ανά ώρα παρακολούθησης για τα Shorts έχουν ξεπεράσει αυτά των παραδοσιακών μορφών σε ροή. Η περαιτέρω αύξηση των εσόδων από διαφημίσεις θα απαιτήσει από τους διαφημιστές να συμφωνήσουν με τις απαιτήσεις δημιουργικού για τη μορφή.

Το μείγμα περιεχομένου του YouTube είναι ευρύτερο από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα, καλύπτοντας μουσική, ψυχαγωγία, παιχνίδια, ειδήσεις, εκπαίδευση, παιδικό περιεχόμενο και μια ολοένα και πιο σημαντική προσφορά podcast.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Affinco, τα μουσικά βίντεο παραμένουν το περιεχόμενο με τις περισσότερες προβολές παγκοσμίως. Ο MrBeast προηγείται σε συνδρομητές με 503 εκατομμύρια. Η ινδική μουσική εταιρεία T-Series προηγείται σε προβολές με 322 δισεκατομμύρια.

Η δύναμη του YouTube έγκειται στο τοπικό περιεχόμενο που βασίζεται στα ενδιαφέροντα και στους δημιουργούς, ενώ οι παραδοσιακές πλατφόρμες μετάδοσης και SVOD βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να δημιουργήσουν παγκόσμιες πολιτιστικές στιγμές.

Απόδοση: Το YouTube είναι το πιο αξιόπιστο διαφημιστικό περιβάλλον μεταξύ των επαγγελματιών του μάρκετινγκ

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το YouTube κατατάχθηκε ως η πιο προτιμώμενη και πιο αξιόπιστη επωνυμία πολυμέσων μεταξύ των εμπόρων παγκοσμίως, σύμφωνα με την Kantar, και κατατάσσεται δεύτερη στην ασφάλεια της επωνυμίας, πίσω από το Netflix.

Η επιλογή μορφής διαφήμισης οδηγεί σε διακυμάνσεις στην απόδοση της διαφήμισης. Οι Store Growers διαπίστωσαν ότι οι διαφημίσεις in-feed προσφέρουν την ισχυρότερη απόδοση κλικ προς αριθμό εμφανίσεων, με CTR που κυμαίνονται από 1% έως 3%, πάνω από τον μέσο όρο όλων των πλατφορμών που είναι 0,65%. Οι διαφημίσεις σε ροή χωρίς δυνατότητα παράβλεψης δημιουργούν αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων μικρότερη από 0,3%, γεγονός που τις καθιστά καταλληλότερες για τους στόχους αναγνωρισιμότητας παρά για την άμεση απόκριση.

Η Gen Z είναι το πιο πολύτιμο και εμπορικά ενεργό κοινό του YouTube. Οι μισοί (51%) από τους άνδρες Gen Z και το 43% των γυναικών Gen Z πραγματοποίησαν μια αγορά αφού παρακολούθησαν μια διαφήμιση στο YouTube Shorts, καθιστώντας το YouTube οδηγό άμεσου εμπορίου για νεότερες ομάδες.

Το YouTube έχει ξεπεράσει το Spotify για προβολή podcast. Οι θεατές παρακολούθησαν περισσότερες από 700 εκατομμύρια ώρες podcast στο YouTube μέσω τηλεοπτικών οθονών σε ένα μήνα, σημειώνοντας αύξηση 70% από έτος σε έτος.

Το YouTube έχει επισκιάσει το Reddit ως την κορυφαία πηγή κοινωνικής πλατφόρμας για μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM), δημιουργώντας ένα νέο επίπεδο ορατότητας για επωνυμίες με ισχυρή παρουσία στο YouTube.