Στόχος του είναι η ανάπτυξη, εξωστρέφεια και διεθνή προβολή της ελληνικής κινηματογραφικής δημιουργίας και την ενίσχυση της Αγοράς, του αναπτυξιακού τμήματος του Φεστιβάλ, ως πυλώνα προώθησης του ελληνικού σινεμά

Με φόντο τον Ευβοϊκό κόλπο, στα Λουτρά Αιδηψού, και στο πλαίσιο του 5ου Evia Film Project, στο οποίο συμμετείχαν εκατοντάδες επαγγελματίες του ελληνικού κινηματογραφικού χώρου, οι δύο μεγαλύτεροι κινηματογραφικοί οργανισμοί στην Ελλάδα, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) υπέγραψαν σε γιορτινό κλίμα Μνημόνιο Συνεργασίας - Προγραμματική Σύμβαση.

Στόχος του είναι η ανάπτυξη, εξωστρέφεια και διεθνή προβολή της ελληνικής κινηματογραφικής δημιουργίας και την ενίσχυση της Αγοράς, του αναπτυξιακού τμήματος του Φεστιβάλ, ως πυλώνα προώθησης του ελληνικού σινεμά. Το Μνημόνιο Συνεργασίας - Προγραμματική Σύμβαση υπεγράφη από την Ελίζ Ζαλαντό, Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ και τον Λεωνίδα Χριστόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΚΟΜΕΔ. Οι δύο φορείς ανέλαβαν τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της οπτικοακουστικής βιομηχανίας της χώρας μας.

Στο πλαίσιο της υπογραφής, η Ελίζ Ζαλαντό δήλωσε: «Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μέσα από τη συνεργασία του με το ΕΚΚΟΜΕΔ επιθυμεί να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις προς την εξωστρέφεια του ελληνικού κινηματογράφου και τη δυναμική παρουσία των Ελλήνων δημιουργών στις μεγάλες κινηματογραφικές αγορές παγκοσμίως, καθώς και στην περαιτέρω ανάδειξη της Αγοράς του Φεστιβάλ ως κόμβου της οπτικοακουστικής δημιουργίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ο Λεωνίδας Χριστόπουλος σημείωσε: «Είναι επιτέλους καιρός, τώρα που ανοίγουμε τη νέα σελίδα της επόμενης πενταετίας για τον ελληνικό κινηματογράφο, οι δύο μεγαλύτεροι δημόσιοι φορείς που στηρίζουν το ελληνικό σινεμά να έχουν ένα συγκροτημένο σχέδιο συνεργασίας, προκειμένου να μπορέσουμε να πάμε τον ελληνικό κινηματογράφο εκεί που του αξίζει μέσα στην επόμενη πενταετία».

Το Μνημόνιο Συνεργασίας - Προγραμματική Σύμβαση αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής δημιουργίας, στην ανάπτυξη συνεργειών για την προσέλκυση επενδύσεων και τη στήριξη συμπαραγωγών, στην ενδυνάμωση της παρουσίας ελληνικών έργων σε διεθνή φεστιβάλ και αγορές και στη δημιουργία νέων πεδίων συνεργασίας με εθνικούς και διεθνείς φορείς και στην ανάπτυξη δράσεων πολιτιστικής διπλωματίας. Ταυτόχρονα στόχος είναι η ανάδειξη της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής κληρονομιάς της χώρας, καθώς και η υποστήριξη της διεθνούς παρουσίας της Ελλάδας σε σημαντικούς κινηματογραφικούς θεσμούς και διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου (European Film Awards) 2027 που θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Η σύναψη του Μνημονίου Συνεργασίας - Προγραμματικής Σύμβασης και η κατάρτιση από τους δύο φορείς επιχειρησιακού πλάνου με συγκεκριμένες δράσεις θα συμβάλλει μεταξύ άλλων:

-Στη συνεχή υποστήριξη της Αγοράς (Agora), προκειμένου η τελευταία να αναπτυχθεί περαιτέρω ως στρατηγικός πυλώνας προώθησης και διασύνδεσης της ελληνικής κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής βιομηχανίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και ως πλατφόρμα επαγγελματικής διασύνδεσης, ανάπτυξης έργων και ενίσχυσης συμπαραγωγών, στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για την ανάπτυξη, εξωστρέφεια και διεθνή προβολή της ελληνικής κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής δημιουργίας.

-Στην προβολή, ενδυνάμωση και ανάδειξη της πόλης της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, σε κεντρικό πόλο συνάντησης επαγγελματιών από το παγκόσμιο κινηματογραφικό στερέωμα, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής αλλά και την ανάπτυξη και υλοποίηση ελληνικών και διεθνών συμπαραγωγών και διεθνών συνεργειών.

-Στην ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων πολιτιστικής διπλωματίας, διεθνούς δικτύωσης και προβολής που συμβάλλουν στην προετοιμασία και διεθνή ανάδειξη σημαντικών κινηματογραφικών διοργανώσεων που φιλοξενούνται στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου (European Film Awards) 2027.

-Στην προώθηση της ελληνικής κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής δημιουργίας με ενιαία στρατηγική και ταυτότητα.

-Στην ανάπτυξη συνεργειών με τρίτους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

-Στη συνεργασία για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής κληρονομιάς.

-Στη συντήρηση, ανάπτυξη, λειτουργία, συνεχή επικαιροποίηση, προβολή και διεθνή αξιοποίηση της πλατφόρμας filmography.gr ως εθνικού εργαλείου τεκμηρίωσης, καταγραφής και ανάδειξης της ελληνικής κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής δημιουργίας και της σχετικής πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας σε επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου, σε φοιτητές, αλλά και στο ευρύ κοινό.