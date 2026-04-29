Για την προετοιμασία των European Film Awards 2027

Το ΕΚΚΟΜΕΔ και η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου προχώρησαν στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης, θέτοντας τις βάσεις για μια ολοκληρωμένη συνεργασία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της διοργάνωσης των European Film Awards 2027 στην Αθήνα.

Η σύμβαση υπεγράφη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδα Χριστόπουλο, και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Ελευθέριο Χαρίτο.

Στόχος της συνεργασίας

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και χρηματοδότηση ενός πλέγματος πολιτιστικών, επαγγελματικών και επικοινωνιακών δράσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, οι οποίες θα συμβάλουν:

στην επιτυχή προετοιμασία της διοργάνωσης των European Film Awards 2027 ,

, στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ελληνικού κινηματογράφου,

στην ανάπτυξη συνεργασιών με την ευρωπαϊκή κινηματογραφική κοινότητα,

στην ανάδειξη της Ελλάδας ως κόμβου κινηματογραφικής δημιουργίας και πολιτιστικής εξωστρέφειας.

Η συνεργασία εντάσσεται στον Άξονα Γ’ του Προγράμματος Εξωστρέφειας 2026 και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου για τη διοργάνωση των βραβείων.

Κεντρικές δράσεις

Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός πολυεπίπεδου προγράμματος δράσεων, μεταξύ των οποίων:

AND THE WINNER IS : Προβολές βραβευμένων ευρωπαϊκών και ελληνικών ταινιών μέσω ERTFLIX και παραγωγή podcast με Έλληνες δημιουργούς.

: Προβολές βραβευμένων ευρωπαϊκών και ελληνικών ταινιών μέσω ERTFLIX και παραγωγή podcast με Έλληνες δημιουργούς. IRIS MENTORS : Εκπαιδευτικό workshop με συμμετοχή διακεκριμένων μελών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

: Εκπαιδευτικό workshop με συμμετοχή διακεκριμένων μελών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. MONTH OF GREEK FILM : Πανελλαδικός κύκλος προβολών 40 ελληνικών ταινιών με θεματικές ενότητες και παρουσία συντελεστών.

: Πανελλαδικός κύκλος προβολών 40 ελληνικών ταινιών με θεματικές ενότητες και παρουσία συντελεστών. FILM FACTORY: Πολυήμερο πρόγραμμα εργαστηρίων, masterclasses και δικτύωσης με τη συμμετοχή Ελλήνων και Ευρωπαίων επαγγελματιών.

Οι δράσεις αυτές αποτελούν μέρος του επίσημου προγράμματος προετοιμασίας της διοργάνωσης και συμβάλλουν στην προβολή της σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής κινηματογραφικής δημιουργίας.

Στρατηγική σημασία

Μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, το ΕΚΚΟΜΕΔ χρηματοδοτεί και ενισχύει ενεργά την εξωστρέφεια του ελληνικού κινηματογράφου, επενδύοντας σε δράσεις που προάγουν τη διεθνή δικτύωση, την πολιτιστική ανταλλαγή και την προβολή της χώρας.

Η διοργάνωση των European Film Awards 2027 στην Αθήνα αποτελεί κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας και σημαντική ευκαιρία για την προβολή της ελληνικής κινηματογραφικής δημιουργίας και της χώρας ως τόπου παραγωγής και πολιτιστικής καινοτομίας καθώς και ευκαιρία για την ανάδειξη της Ελλάδας ως δυναμικού κόμβου κινηματογραφικής δημιουργίας στην Ευρώπη.