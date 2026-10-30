Από τις εταιρείες πίσω από τις πλατφόρμες efood και Wolt στην Ελλάδα

Πάνω από 55 εκατ. ευρώ διαφημιστικών και προωθητικών εσόδων κατέγραψαν αθροιστικά το 2025 οι εταιρείες πίσω από τις πλατφόρμες efood και Wolt στην Ελλάδα.

Το ποσό αποτυπώνει τη διεύρυνση της εμπορικής αξιοποίησης των εφαρμογών, πέρα από τις προμήθειες και τις υπηρεσίες διανομής.

Συγκεκριμένα, η Online Delivery, που διαχειρίζεται το efood, εμφάνισε έσοδα 46 εκατ. ευρώ από υπηρεσίες προώθησης συνεργαζόμενων καταστημάτων, έναντι 42,3 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 8,7%. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν εργαλεία μεγαλύτερης προβολής των επιχειρήσεων μέσα στην πλατφόρμα. Από την πλευρά της Wolt, η Wolt Τεχνολογίες Ελλάς κατέγραψε διαφημιστικά έσοδα 7,80 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 176,3%, ενώ η Wolt Market πρόσθεσε 1,24 εκατ. ευρώ, με άνοδο 80,3%.

Έτσι, το σχετικό αθροιστικό μέγεθος διαμορφώνεται σε περίπου 55 εκατ. ευρώ. Zούμε χωρίς άλλο στην εποχή των retail media…