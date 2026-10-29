Η εταιρεία πέρασε από την κερδοφορία στις ζημιές, καταγράφοντας καθαρό αποτέλεσμα ζημιών 26.031,88 ευρώ το 2025, έναντι κερδών 674.440,22 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η εταιρεία της Ελένης Μενεγάκη με τον διακριτικό τίτλο Μ WINNER Ι.Κ.Ε. κατέγραψε σημαντική υποχώρηση των οικονομικών της επιδόσεων το 2025, με τον κύκλο εργασιών να περιορίζεται σε 161.547,38 ευρώ, έναντι 1,21 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας πτώση περίπου 86,7%.

Παράλληλα, η εταιρεία πέρασε από την κερδοφορία στις ζημιές, καταγράφοντας καθαρό αποτέλεσμα ζημιών 26.031,88 ευρώ το 2025, έναντι κερδών 674.440,22 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 45.520,42 ευρώ, έναντι κερδών 857.885,54 ευρώ το 2024, ενώ το αποτέλεσμα προ φόρων ήταν επίσης αρνητικό κατά 26.031,88 ευρώ, έναντι κερδών 866.175,55 ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Σε επίπεδο εξόδων, οι δαπάνες για παροχές σε εργαζομένους μειώθηκαν σε 115.076,85 ευρώ, από 172.253,97 ευρώ το 2024. Τα λοιπά έξοδα και ζημίες υποχώρησαν σε 145.425,54 ευρώ, έναντι 186.553,58 ευρώ, ενώ οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε 50.638,41 ευρώ, από 66.999,19 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, τα λοιπά έσοδα και κέρδη αυξήθηκαν σε 74.083,65 ευρώ, από 38.597,93 ευρώ, ενώ τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 29.369,62 ευρώ, έναντι 28.740,93 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Συνολικά, η χρήση του 2025 χαρακτηρίστηκε από τη μεγάλη συρρίκνωση του κύκλου εργασιών και την ανατροπή της κερδοφορίας της εταιρείας, η οποία πέρασε από τα σημαντικά κέρδη του 2024 σε ζημιογόνο αποτέλεσμα, παρά τη μείωση αρκετών κατηγοριών εξόδων.