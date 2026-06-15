Ο διαγωνισμός ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου και ο μεγάλος νικητής που έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στην πόλη του Φωτός, στην πρωτεύουσα της Γαλλίας.

Η Nova τηλεόραση και ο διεθνής τηλεοπτικός οργανισμός Viasat World , με αφορμή την προβολή των σειρών «Η ύπουλη Βασίλισσα», «Ο κύριος Σπείντ» και «Μ ontmartre » στο Viasat Epic Drama που απολαμβάνουν οι συνδρομητές μέσα από την πλατφόρμα ΕΟΝ της Nova, δίνουν τη δυνατότητα σε νέους και υφιστάμενους. κερδίσουν ένα ταξίδι στο Παρίσι για 2 άτομα και να ζήσουν μία μοναδική εμπειρία.

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου και ο μεγάλος νικητής που έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στην πόλη του Φωτός, στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, λαμβάνοντας ταξιδιωτικό κουπόνι αξίας 2.500€ με Ισχύει για 1 χρόνο, ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει σε χρονική στιγμή τον εξυπηρετεί καλύτερα.

Η Nova τηλεόραση και ο διεθνής τηλεοπτικός οργανισμός Viasat World , με αφορμή την προβολή των σειρών «Η ύπουλη Βασίλισσα», «Ο κύριος Σπείντ» και «Μ ontmartre » στο Viasat Epic Drama που απολαμβάνουν οι συνδρομητές μέσα από την πλατφόρμα ΕΟΝ της Nova, δίνουν τη δυνατότητα σε νέους και υφιστάμενους. κερδίσουν ένα ταξίδι στο Παρίσι για 2 άτομα και να ζήσουν μία μοναδική εμπειρία.

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου και ο μεγάλος νικητής που έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στην πόλη του Φωτός, στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, λαμβάνοντας ταξιδιωτικό κουπόνι αξίας 2.500€ με Ισχύει για 1 χρόνο, ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει σε χρονική στιγμή τον εξυπηρετεί καλύτερα.

Το Παρίσι που αποτελεί τον προορισμό του μεγάλου νικητή, είναι η πόλη όπου εξιστορούνται σειρές του Viasat Epic Drama που καθηλώνουν τους συνδρομητές της Nova και είναι διαθέσιμες στην υπηρεσία ΕΟΝ Demand:

Η σειρά «Ύπουλη Βασίλισσα» (The Serpent Queen) εξιστορεί την πορεία της Αικατερίνης των Μεδίκων (Samantha Morton) η οποία, παρά τα εμπόδια, έγινε μία από τις ισχυρές και μακροβιότερες ηγετικές της Γαλλίας. Μια εμπεριστατωμένη δραματική ιστορική σειρά που καταγράφει την πορεία της ορφανής Αικατερίνης από την Ιταλία μέχρι την ανάρρησή της στον γαλλικό θρόνο, όπου στα επικίνδυνα νερά της πολιτικής κατάφερε να επιβιώσει μετά από πολλές απόπειρες δολοφονίας της. Η ιστορία της εκτυλίσσεται μέσα από αναδρομές στο παρελθόν κατά τις οποίες εξηγεί τις πράξεις της και μεταδίδει τα μαθήματα που η ίδια έμαθε στη νέα υπηρεσία της Ραχίμα.

Η σειρά « Ο κύριος Σπέιντ» (Monsieur Spade) έχει ως θέμα τον περιβόητο ήρωα της κλασικής νουβέλας «Το γεράκι της Μάλτας» που έγραψε ο Αμερικανός συγγραφέας Ντάσιελ Χάμετ το 1930. Είναι 1963 και ο θρυλικός ντετέκτιβ του Σαμ Σπέιντια Γαλλίας. Η ζωή του Σπέιντ στο Μποζούλ είναι γαλήνια και ήρεμη σε αντίθεση με την εποχή που δούλευε ως ιδιωτικός ντετέκτιβ στο Σαν Φρανσίσκο. Ωστόσο, η φημολογούμενη επιστροφή του παλιού του εχθρού θα αλλάξει τα πάντα, ενώ παράλληλα έξι αγαπημένες καλόγριες εντοπίζονται άγρια ​​δολοφονημένες σε μοναστήρι της περιοχής.

Η σειρά «Μονμάρτη» (Μ ontmartre ) ταξιδεύει τους συνδρομητές στο Παρίσι του 1899, εκεί όπου η Σελέστ, μια χορεύτρια καν-καν σε καμπαρέ της Μονμάρτης, προσπαθεί να βρει τον αδελφό και την αδελφή της που τους αποχωρίστηκε όταν ήταν παιδί, ενώ ο πατέρας τους δολοφονήθηκε μπροστά στα μάτια τους. Για να πληρώσει τον αστυνομικό που ανέλαβε να βρει τα αδέλφια της έχει μόνο μία επιλογή: να χορέψει για εκείνον γυμνή.

Μην χάνετε στιγμή ! Εάν είστε νέοι ή υφιστάμενοι συνδρομητές υπηρεσίες της τηλεόρασης Nova και απολαμβάνετε τις σειρές του Viasat Epic Drama που διαδραματίζονται στη Γαλλία, μπείτε στο nova.gr, συμπληρώστε τη φόρμα προκειμένου να συμμετάσχετε στην κλήρωση που θα πραγματοποιήσετε στις 2 Ιουλίου και θα διεκδικήσετε το ταξίδι στη Γαλλία. πρωτεύουσα!