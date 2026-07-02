Εισαγωγή του project Οmnicom Media στην ελληνική αγορά

Σε εξέλιξη βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαδικασίες για την εισαγωγή του project Οmnicom Media στην ελληνική αγορά, υπο το πρίσμα του μεγάλου deal μεταξύ Omnicom και IPG.

Όπως φαίνεται έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες πρώτες συνεργασίες σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων, ενώ σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η επίσημη ίδρυση του σχήματος, που θα λειτουργήσει εταιρική οντότητα στην Ελλάδα, θα πρέπει να αναμένεται μέσα στο επόμενο τρίμηνο ή το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους.

Υπενθυμίζεται πως στο παρελθόν πληροφορίες ανέφεραν πως το επικρατέστερο σενάριο είναι να δημιουργηθεί μια holding εταιρεία με την επωνυμία OMG Hellas (Omnicom Media Group Hellas), στην οποία θα εισφερθούν όλες οι υφιστάμενες media εταιρείες του ομίλου Omnicom που δραστηριοποιούνται στη χώρα, δηλαδή οι Tempo OMD, PHD, BGM OMD και Hearts & Science.

Το εγχείρημα εντάσσεται στη στρατηγική προσαρμογής και ενοποίησης των δραστηριοτήτων των δύο κολοσσών, ενόψει της δημιουργίας ενός κοινού επιχειρησιακού σχήματος παγκόσμιας εμβέλειας.