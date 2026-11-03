Θα δραστηριοποιείται σε business, strategy, financial και investment advisory υπηρεσίες

Στη σύσταση της Alveo Capital Advisors Μονοπρόσωπη Α.Ε. προχώρησε ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης, εκ των ιδρυτών της V+O. Η νέα εταιρεία έχει ως βασικό αντικείμενο την παροχή επιχειρηματικών και διοικητικών συμβουλών και συστάθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2026. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 25.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.500 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία. Το σύνολο των μετοχών ανήκει στον Θωμά Βαρβιτσιώτη, ο οποίος συμμετέχει με ποσοστό 100% και έχει οριστεί επίσης Σύμβουλος - Διαχειριστής της εταιρείας.

Κύρια δραστηριότητα της Alveo Capital Advisors είναι η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης, ενώ το καταστατικό προβλέπει ένα ευρύ φάσμα συμπληρωματικών υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται strategy consulting, αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, οικονομική διαχείριση, αποτιμήσεις επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή εξαγορές, επενδυτικές συμβουλές, διαχείριση κεφαλαίων και ρευστότητας, επιχειρησιακή έρευνα και συμβουλές σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

Στους σκοπούς της εταιρείας εντάσσονται ακόμη υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων, οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, φορολογικών συμβουλών, καθώς και υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών.