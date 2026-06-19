Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΕ Χάρης Παριανός στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, η Ένωση έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσεων για την συνέχεια, το οποίο βασίζεται σε 4 σημαντικούς άξονες.

Ο πρώτος από αυτούς έχει να κάνει με το «Pricing», την τιμολόγηση και τον καθορισμό των αμοιβών στο χώρο της επικοινωνίας και προβλέπει την σύσταση ομάδας εργασίας, στο πλαίσιο της οποίας θα συνεργαστούν διαφημιστές και διαφημιζόμενοι. Ο δεύτερος άξονας αφορά την διοργάνωση ενός «bootcamp» μαζί με τον ΣΔΕ για την προσέλκυση περισσότερων νέων ανθρώπων στον κλάδο της διαφήμισης, που πρέπει να γίνει ξανά ελκυστικός χώρος εργασίας. Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αλλά και η σύνδεση της με την ανθρώπινη (Human Intelligence) στο πλαίσιο του κλάδου αποτελούν επίσης προτεραιότητα ενώ ο τέταρτος πυλώνας δράσης εστιάζει την βελτίωση του διαφημιστικού προϊόντος και την ενίσχυση της δημιουργικότητας στην εγχώρια αγορά επικοινωνίας.

Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη στην Συνέλευση ανακοινώθηκε πως η, ΕΔΕΕ έκλεισε τη χρήση του 2025 με αρνητικό αποτέλεσμα ύψους 10.191 ευρώ, καταγράφοντας συνολικά έσοδα 842.933 ευρώ και έξοδα 853.124 ευρώ. Η εικόνα αυτή οφείλεται κυρίως στη μη διοργάνωση των βραβείων Effie’s, που πραγματοποιούνται ανά διετία, καθώς και στην υλοποίηση νέων πρωτοβουλιών, όπως το Adathon, το οποίο χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από την Ένωση. Τα έσοδα προήλθαν κατά 58% από τα Ermis Awards, κατά 35% από συνδρομές μελών και νέες εγγραφές και κατά 7% από λοιπές πηγές. Οι συνδρομές ανήλθαν σε 272.554 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 22% έναντι του 2024. Παράλληλα, η ΕΔΕΕ διατηρεί ιδιαίτερα ισχυρή ταμειακή ρευστότητα, με τα διαθέσιμά της να υπερκαλύπτουν κατά 13 φορές τις υποχρεώσεις της. Επίσης υπερκαλύπτουν και το σύνολο γενικών εξόδων της επόμενης χρήσης. Για το 2026 προβλέπεται θετικό αποτέλεσμα, με βασικό μοχλό τη διοργάνωση των Effie’s, η τελετή απονομής των οποίων προγραμματίζεται για τον Ιούλιο.