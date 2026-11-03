Νέα δεδομένα διαμορφώνονται για το ενημερωτικό site, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για αλλαγή ιδιοκτησίας μετά και την επίσημη ανακοίνωση της αποχώρησης του επί 11 χρόνια εκδότη και διευθυντή του.

Σε νέα εποχή εισέρχεται το Protagon, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Γιάννης Αλαφούζος προχώρησε στην εξαγορά του ενημερωτικού ιστότοπου. Σύμφωνα, πάντα με πληροφορίες, η συμφωνία έχει ολοκληρωθεί, και όπως όλα δείχνουν επιχειρηματίας αποκτά το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού που κατείχε ο Χρήστος Μεμής.

Την ίδια στιγμή, το Protagon ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρηση του Χρήστου Μεμή από τη θέση του εκδότη και διευθυντή, κλείνοντας έναν κύκλο που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015.

Στην ανακοίνωσή του, το μέσο αναφέρεται στην πορεία των τελευταίων έντεκα και πλέον ετών, κατά την οποία κατάφερε να διευρύνει το αναγνωστικό του κοινό, παρά τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετώπισε ο κλάδος των Μέσων Ενημέρωσης.

«Ένας κύκλος, λοιπόν, κλείνει, ένας νέος κύκλος ανοίγει», επισημαίνει χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας τον Χρήστο Μεμή για την προσφορά του και υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αρχές που το χαρακτηρίζουν.

Σημειώνεται ότι το ενδιαφέρον του Γιάννη Αλαφούζου για την απόκτηση του Protagon κυκλοφορεί εδώ και αρκετό καιρό στα δημοσιογραφικά γραφεία

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη ανακοίνωση με τους οικονομικούς όρους της φερόμενης συναλλαγής, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο διοικητικό σχήμα και την επόμενη ημέρα του ενημερωτικού ιστότοπου.

Η ανακοίνωση του Protagon

«Εντεκα και πλέον χρόνια, από τον Απρίλιο του 2015, το Protagon, πιστός υπερασπιστής του μετώπου της λογικής και της διατύπωσης ελευθέρων απόψεων, κλείνει έναν κύκλο – ο οποίος σηματοδοτείται από την αποχώρηση του εκδότη-διευθυντή Χρήστου Μεμή.

Στο διάστημα αυτό- ένα διάστημα με προκλήσεις πολυπαραγοντικές και συχνά σφοδρές, από τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και την οικονομική κρίση έως την ίδια τη φυσιολογία των Μέσων Ενημέρωσης που άλλαζε συνεχώς- το Protagon μεγάλωσε και στην πορεία κατάφερε να αγκαλιάσει ένα ευρύτερο κοινό.

Αυτή η πορεία δεν ήταν εύκολη ούτε σε ευθεία γραμμή, αλλά ήταν αταλάντευτη στο πλαίσιο μιας συνεχούς προσπάθειας να προσεγγιστεί το ιδανικό: αυτό που οι γάλλοι συνάδελφοι αποκαλούν haut journalisme.

Ενας κύκλος, λοιπόν, κλείνει, ένας νέος κύκλος ανοίγει. To Protagon ευχαριστεί τον μέχρι σήμερα εκδότη και διευθυντή του και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει, παραμένοντας πιστό στις αρχές που το έκαναν να ξεχωρίζει».