H επταετής συμφωνία που έκλεισε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τη Novibet για τα δικαιώματα εμπορικής ονομασίας του νέου γηπέδου της ομάδας που δημιουργείται στον Βοτανικός, δείχνει για ακόμη μια φορά την δυναμική των στοιχηματικών εταιρειών όσον αφορά την αθλητική αγορά στην Ελλάδα σε επίπεδο χορηγιών.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία, που, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει, γνωστά, ανέρχεται σε 53 εκατ. ευρώ για την πρώτη επταετία, εκ των οποίων τα 50 εκατ. ευρώ αποτελούν εγγυημένο τίμημα και τα επιπλέον 3 εκατ. ευρώ προβλέπονται ως μπόνους. Πρόκειται για έσοδα κοντά στα 7,5 εκατ. ευρώ ετησίων για τον Παναθηναϊκό, τα οποία έρχονται να προστεθούν στα 7 εκατ. ευρώ που έχει να λαμβάνει κάθε χρόνο η ομάδα από την Superbet για την κεντρική χορηγία στην πράσινη φανέλα.

Παρεμπιπτόντως η Superbet υλοποιεί εξαετές επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, το οποίο, βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης για μάρκετινγκ και επικοινωνία, αθλητικές χορηγίες, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό. Ειδικά όσον αφορά τις αθλητικές χορηγίες έχει ήδη υπογράψει συμβάσεις συνολικής αξίας 100 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν την επόμενη τετραετία ενώ φαίνεται να σκέφτεται το ενδεχόμενο εμπλοκής της σε συμφωνίες ονοματοδοσίας γηπέδων.

Άλλωστε οι ευκαιρίες είναι αρκετές. Η Αllwyn ήδη από εποχές ΟΠΑΠ αξιοποιεί το γήπεδο της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, η Telekom έκλεισε από πέρσι το ανακαινισμένο κλειστό του μπάσκετ στο ΟΑΚΑ, η Novibet πρόλαβε το πολυαναμενόμενο καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού αλλά τα επόμενα χρόνια αναμένονται το ανανεωμένο Γ. Καραισκάκης, το βελτιωμένο ΣΕΦ και η νέα Τούμπα. Για να παραφράσουμε λοιπόν τον εκλιπόντα από τον Οκτώβριο του 2025, Διονύση Σαββόπουλο: « στα γήπεδα η αγορά αναστενάζει…».