Συµµετέχει στο spec που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον διαφηµιστικό λογαριασµό των Praktiker.

Η Οxygen είναι, σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, η ρουµανική εταιρεία που συµµετέχει στο spec που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον διαφηµιστικό λογαριασµό των Praktiker.

To ακόµη πιο ενδιαφέρον, όµως, είναι πως η Oxygen έχει γνωστοποιήσει από τον Νοέµβριο του 2025 σε media της Ρουµανίας τη δηµιουργία γραφείου στην Αθήνα, ως αποτέλεσµα στρατηγικής συµφωνίας µε ελληνικό integrated agency που διαθέτει περισσότερα από δέκα χρόνια δραστηριότητας στην Ελλάδα. Μάλιστα, αξίζει να υπογραµµιστεί σχετική διατύπωση της ιδρύτριας και CEO της Oxygen, Tereza Tranakas, η οποία είχε σηµειώσει πως η επέκταση στην Αθήνα πραγµατοποιείται «µε την απόκτηση συµµετοχής σε εταιρεία µε αποδεδειγµένη πορεία στην ελληνική αγορά». Η ταυτότητα του εγχώριου συνεργάτη δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά κρίνοντας από όσα κυκλοφορούν, είναι να απορεί κανείς «γιατί».

Όπως είχε προσθέσει πάντως η Tranakas, το νέο γραφείο θα εξυπηρετεί υφιστάµενους πελάτες, αλλά θα λειτουργεί και ως κόµβος για ρουµανικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν ανάπτυξη εκτός συνόρων.

Η Oxygen ιδρύθηκε το 2008 και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους µεγαλύτερους ανεξάρτητους οµίλους integrated επικοινωνίας της Ρουµανίας, µε δραστηριότητες σε creative, strategy, digital, social media, PR, public affairs, events και media planning and buying. Στο πελατολόγιό της περιλαµβάνονται brands όπως οι PPC Romania, Vodafone, Beko, Avon, Strabag, Olympus, Betano, Garanti BBVA, Xiaomi, Binance και Hesburger.

Το timing της ελληνικής επέκτασης δεν περνά απαρατήρητο. Το καλοκαίρι του 2025, η ρουµανική Pavăl Holding απέκτησε την Praktiker Hellas, πραγµατοποιώντας το πρώτο διεθνές βήµα της Dedeman, της µεγαλύτερης αλυσίδας DIY στη Ρουµανία.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η εµφάνιση της Oxygen σε διαδικασία που αφορά έναν µεγάλο λογαριασµό ρουµανικών πλέον συµφερόντων ενισχύει την εικόνα ότι το γραφείο της Αθήνας δεν δηµιουργήθηκε απλώς για λόγους περιφερειακής παρουσίας. Αντίθετα, φαίνεται πως φιλοδοξεί να διεκδικήσει ενεργό ρόλο στην ελληνική διαφηµιστική αγορά, αξιοποιώντας τόσο το ρουµανικό επιχειρηµατικό αποτύπωµα στην Ελλάδα όσο και τη συνεργασία της µε τοπικό agency.