Επενδύσεις εκατομμυρίων, αλλά και δομικά προβλήματα που ζητούν λύσεις.

Την ώρα που το ελληνικό μπάσκετ δείχνει να ανεβαίνει ξανά, με σημαντικούς επενδυτές, περισσότερα χρήματα, μεγαλύτερη προβολή και αυξημένο ενδιαφέρον από την αγορά, μια θεσμική καταιγίδα έρχεται να «πνίξει» το αφήγημα.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν εκτινάξει τα budget τους, ανεβάζοντας τον πήχη και δημιουργώντας συνθήκες υψηλότερου ανταγωνισμού. Την ίδια στιγμή, ο Άρης με τον και ΠΑΟΚ δείχνουν να επιστρέφουν δυναμικά, δινόντας ξανά βάθος και ιστορικό βάρος στο πρωτάθλημα, ενώ στην ΑΕΚ ο Μάκης Αγγελόπουλος έχει πλέον στο πλευρό του δύο επιχειρηματικά σχήματα με σημαντική παρουσία στις διεθνείς αγορές (ION, De Agostini)

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η επένδυση του Γιάννη Αλαφούζου στα τηλεοπτικά δικαιώματα του ελληνικού πρωταθλήματος ήρθε να επιβεβαιώσει πως το προϊόν αρχίζει να αποκτά ξανά εμπορική αξία.

Κάπου εκεί, όμως, ήρθαν οι εξελίξεις με την ΕΕΑ, τον Προμηθέα και τον Βαγγέλη Λιόλιο να θυμίσουν ότι το ελληνικό μπάσκετ εξακολουθεί να κουβαλά ανοιχτά μέτωπα. Η ανάκληση του πιστοποιητικού της πατρινής ΚΑΕ και το πρόστιμο στον πρόεδρο της ΕΟΚ δημιουργούν, όπως και να το κάνουμε, δομικό πρόβλημα, που δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως εξαιρετικά σημαντικό.

Προφανώς υπάρχουν ένδικα μέσα και η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Ωστόσο, σε μια στιγμή που το πρωτάθλημα προσπαθεί να «πουλήσει» αξιοπιστία και υψηλό επίπεδο, τέτοιες υποθέσεις δεν βοηθούν ούτε την εμπορική του αξία ούτε το επικοινωνιακό του momentum. Επίσης και η κακή πορεία της Εθνικής και οι δυο πρόσφατες απροσδόκητες ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία που μπορουν ακόμη και να της στερήσουν την πρόκριση στο Mundobasket του 2027 σίγουρα δεν βοηθούν την κατάσταση…