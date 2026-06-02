Το μεγαλύτερο cocktail festival της Αθήνας επιστρέφει στις 5 & 6 Ιουνίου σε νέα urban τοποθεσία, στην καρδιά της πόλης στο Ζάππειο, 3 λεπτά από το μετρό Συντάγματος.

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Το Athens Cocktail Festival συμπληρώνει φέτος 5 χρόνια παρουσίας και περνά σε μια νέα εποχή.

Πιο σύγχρονο, πιο urban και πιο άμεσα συνδεδεμένο με τον παλμό της Αθήνας, μεταφέρεται για πρώτη φορά στο Ζάππειο, στον καταπράσινο πεζόδρομο με τις ανθισμένες γιακαράντες, με είσοδο από τη Λεωφόρο Αμαλίας.

Χαλαρή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, κοκτέιλ, μουσικάρες, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo -booth και εκπλήξεις στην καρδιά της Αθήνας. Τι άλλο θέλεις για την αρχή του καλοκαιριού;

Ένα νέο location, που συνδυάζει την καλοκαιρινή ενέργεια της Αθήνας με τη ζωντανή cocktail κουλτούρα της πόλης.

Στις 5 και 6 Ιουνίου, στο Athens Cocktail Festival, σε περισσότερα από 18 bars κορυφαίων brands θα δοκιμάσετε πάνω από 40 cocktail, σε ένα μεγάλο open-air cocktail gathering στο Ζάππειο, στο κέντρο της Αθήνας.

Live DJ sets, happenings, photobooth activations, εκπλήξεις, καλοκαιρινό vibe και μια ατμόσφαιρα που θυμίζει περισσότερο street celebration της πόλης παρά ένα κλασικό festival.

Το line-up των cocktail περιλαμβάνει επιλογές με gin, tequila, rum, whiskey, ποικιλία aperitivos αλλά και alcohol-free serves, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα είτε να ανακαλύψουν νέες γεύσεις είτε να επιστρέψουν στα αγαπημένα τους classics μέσα από σύγχρονες δημιουργίες.

Το μουσικό vibe του φεστιβάλ αναλαμβάνουν οι παραγωγοί του Best 92.6, Εύη Σιδηροπούλου και Βασίλης Μπρουσιανός, μετατρέποντας τον πιο ζωντανό πεζόδρομο της πόλης σε ένα μεγάλο urban cocktail party κάτω από τα αστέρια.

Πως θα έρθεις; Ιδανικά με μετρό, για να μπορείς να δοκιμάσεις αρκετά κοκτέιλ. Το σημείο του Φεστιβάλ στο Ζάππειο απέχει μόνο 2 λεπτά περπάτημα από το μετρό Συντάγματος.

Αγόρασε το εισιτήριο στο more.com ή στην είσοδο του Φεστιβάλ.

Είσοδος με μάρκες για 2 κοκτέιλ 18€.

Με την υποστήριξη του Schweppes

Από την αρχή του θεσμού, μεγάλος υποστηρικτής του Athens Cocktail Festival είναι το Schweppes, το premium αναψυκτικό που έχει συνδεθεί διαχρονικά με τον κόσμο των cocktails και των highballs.

Στο κεντρικό χαρακτηριστικό κίτρινο bar του Schweppes, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει ξεχωριστά cocktails σε highball & aperitivo εκδοχές με την υπογραφή του Global Brand Ambassador Βασίλη Κυρίτση. H πιο καλοκαιρινή εκδοχή του πολυαγαπημένου Gin&Tonic, το πιο μοβ aperitivo και άλλα πολλά, προσκαλούν το κοινό να ζήσει την εμπειρία με την υπογραφή του Schweppes.

Παράλληλα, το πιο iconic Schweppes van, θα υποδέχεται τους επισκέπτες στην είσοδο, προσκαλώντας τους να ξεκινήσουν την εμπειρία τους με το πιο απολαυστικό αναψυκτικό της επιλογής τους. Το κλασσικό Pink Grapefruit, οι Zero Sugar επιλογές Orangeade & Lemonade & η NEA γεύση Schweppes Βύσσινο με νότες μαύρου πιπεριού θα είναι εκεί.

Ένα φεστιβάλ που εξελίσσεται μαζί με την πόλη

Το Athens Cocktail Festival αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη consumer-facing διοργάνωση στον χώρο του ποτού στην Ελλάδα, λειτουργώντας ως σημείο συνάντησης ανάμεσα στα κορυφαία brands και ένα σύγχρονο, ενημερωμένο και ιδιαίτερα απαιτητικό κοινό.

Στα πέντε χρόνια παρουσίας του έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό και πιστό audience, με υψηλό engagement και έντονο ενδιαφέρον για premium εμπειρίες, νέες τάσεις και ποιοτικές επιλογές γύρω από το cocktail culture.

Στο φετινό Athens Cocktail Festival συμμετέχουν μερικά από τα σημαντικότερα brands της σύγχρονης cocktail σκηνής.

Athens Cocktail Week με 1 +1 κοκτέιλ

σε πάνω από 15 μπαρ στην Αθήνα | 7–11 Ιουνίου)

Το Athens Cocktail Festival συνεχίζεται και μετά το διήμερο του Ζαππείου μέσα από το Athens Cocktail Week, μεταφέροντας την εμπειρία από τον χώρο του φεστιβάλ στα bars της πόλης.

Οι επισκέπτες του φεστιβάλ θα λαμβάνουν μαζί με το εισιτήριό τους και το ειδικό κουπόνι, αποκτώντας πρόσβαση σε 1+1 cocktail offers σε κορυφαία bars της Αθήνας που συμμετέχουν στο Athens Cocktail Week 7-11 Ιουνίου.

Με το κουπόνι αυτό, πληρώνετε στα μπαρ για 1 cocktail από το Athens Cocktail Week menu και παίρνετε δώρο άλλο ένα (μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος) .

Δείτε τα bars που συμμετέχουν στο Athens Cocktail Week στο site και τα social media του Athens Cocktail Festival και παρακάτω:



- Line Athens – Schweppes

- Baba Au Rum – Schweppes

- Bless Me Father – Schweppes

- ΡΙΖΑ ΡΙΖΑ - Lillet

- Santarosa – Altos Tequila

- Στέπα – Beefeater

- Frau – Skrewball Peanut Butter Whisky



- Bar Ideal- Bumbu

- Sentro Otso – Santiago de Cuba

- 360o Cocktail Bar – METAXA

- The Bar in front of the Bar – Pampero Rum

- Bartessera – Benvenuti Limoncello

- Quinn’s – Campari- Aperol

- Barro Negro – Espolon Tequila

- Palatino – Barzini Aperitivo

- The Clumsies – Rocks & Grapes Tsipouro

- tba – Don Julio Tequila





Πληροφορίες

ATHENS COCKTAIL FESTIVAL

5 & 6 Ιουνίου 2026

Ζάππειο — είσοδος από Λεωφόρο Αμαλίας

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/festival/athens-cocktail-festival-2026/



και στην είσοδο του φεστιβάλ

Τιμή εισιτηρίου: 18€

(περιλαμβάνει 2 cocktail)