Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ προσφέρονται προνομιακές τιμές Early Bird έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026.

Το CSR HELLAS, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Sustainability Office του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, διοργανώνει το 8ο CSR School 2026, ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ελληνική γλώσσα, αφιερωμένο στην Εταιρική Βιωσιμότητα, την Υπευθυνότητα και τα κριτήρια ESG. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 19 Νοεμβρίου 2026 στους χώρους της OTEAcademy στο Μαρούσι και περιλαμβάνει οκτώ ημέρες εκπαίδευσης, έξι θεματικούς πυλώνες, δεκαεννέα εξειδικευμένες ενότητες και συνολικά 56 ώρες πιστοποιημένης κατάρτισης.

Με ανανεωμένη και διευρυμένη θεματολογία, το 8ο CSR School συνδέει τη θεωρητική γνώση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, τις σύγχρονες κανονιστικές απαιτήσεις και τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει τις βασικές αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας και του ESG, την κλιματική αλλαγή, την περιβαλλοντική διαχείριση και την κυκλική οικονομία, την κοινωνική υπευθυνότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εταιρική διακυβέρνηση και την κανονιστική συμμόρφωση, καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τα πρότυπα, τις εκθέσεις και τους δείκτες ESG. Παράλληλα, εστιάζει σε σύγχρονες προκλήσεις και κρίσιμα ζητήματα Βιωσιμότητας, όπως η διπλή ουσιαστικότητα, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε εφαρμογές ESG, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα, η επιχειρηματική ηθική, η μπλε οικονομία, το υπεύθυνο μάρκετινγκ, η αντιμετώπιση πρακτικών greenwashing και bluewashing, καθώς και η στρατηγική σύνδεση της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού με τους στόχους ESG.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν 10 πιστωτικές μονάδες ECTS από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς και Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Προσόντων από την TÜV AUSTRIA HELLAS ως «CSR, ESG & Sustainability Officer». Το πιστοποιητικό είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αξία της εκπαίδευσης.

Το 8ο CSR School απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, επαγγελματίες στους τομείς της Βιωσιμότητας, του ESG και της Εταιρικής Υπευθυνότητας, συμβούλους επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, στελέχη δημοσίων οργανισμών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, καθώς και νέους επαγγελματίες που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Αποτελεί, παράλληλα, μια σημαντική ευκαιρία για κάθε επαγγελματία που θέλει να αποκτήσει πρακτικά εργαλεία και ολοκληρωμένη εικόνα για τις αλλαγές που διαμορφώνουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ προσφέρονται προνομιακές τιμές Early Bird έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και ειδικές τιμές για εταιρείες-μέλη του CSR HELLAS, ομαδικές συμμετοχές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Platinum Χορηγός της διοργάνωσης είναι η COSMOTE TELEKOM, ενώ οι εκπαιδευτικές δράσεις θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις της OTEAcademy.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά και να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους μέσω της επίσημης σελίδας του 8ου CSR School 2026 στην πλατφόρμα Eventora.