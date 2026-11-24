Σε συνέχεια της συνεργασίας της με την ΚΑΕ ΑΡΗΣ, η Stoiximan επεκτείνει τη στήριξή της στα τμήματα Βόλεϊ Ανδρών και Γυναικών, Μπάσκετ, Χάντμπολ, Πόλο Γυναικών και ARIS RUNNERS, εξασφαλίζοντας σταθερό πλαίσιο ανάπτυξης για τους αθλητές και τις αθλήτριες του συλλόγου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ και η Stoiximan ανακοινώνουν την έναρξη της τετραετούς συνεργασίας τους με ορίζοντα τις αγωνιστικές περιόδους έως το 2030. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Stoiximan στηρίζει τα τμήματα Βόλεϊ Ανδρών και Γυναικών, Μπάσκετ, Χάντμπολ και Πόλο Γυναικών, καθώς και το δρομικό τμήμα ARIS RUNNERS. Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της Stoiximan να στηρίζει έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό και τους ανθρώπους του, προσφέροντας στους αθλητές και τις αθλήτριες περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης.

Σε συνέχεια της συνεργασίας της με την ΚΑΕ ΑΡΗΣ, η Stoiximan διευρύνει περαιτέρω την παρουσία της στον σύλλογο, επεκτείνοντας τη στήριξή της σε ένα ευρύ φάσμα αθλητικών τμημάτων. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι άνθρωποι που αποτελούν τη βάση του αθλητισμού: οι αθλητές και οι αθλήτριες, οι προπονητές και οι ομάδες που εργάζονται καθημερινά για την αγωνιστική τους εξέλιξη. Παράλληλα, η διάρκεια της συμφωνίας δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο υποστήριξης, δίνοντας στα τμήματα τη δυνατότητα να σχεδιάσουν με συνέπεια τα επόμενα βήματά τους.

Ο Πρόεδρος του Α.Σ. ΑΡΗΣ, Σίμος Αϊβαζίδης, δήλωσε: «Στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, η σταθερή υποστήριξη αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των τμημάτων. Η τετραετής συνεργασία με την Stoiximan μάς δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια το μέλλον, προσφέροντας στους αθλητές και τις αθλήτριές μας περισσότερα εφόδια για να συνεχίσουν να διεκδικούν τους στόχους τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον Α.Σ. ΑΡΗΣ να έχει δίπλα του έναν συνεργάτη με μακροπρόθεσμη προοπτική και ουσιαστική παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό, όπως η Stoiximan».

Ο Κώστας Διορέλης, Chief Commercial Officer της Stoiximan, ανέφερε: «Ο ΑΡΗΣ είναι ένας σύλλογος με μεγάλη ιστορία, δυναμική και ισχυρούς δεσμούς με τον κόσμο του. Με τη νέα συνεργασία μας με τον Α.Σ. ΑΡΗΣ, διευρύνουμε τη σχέση μας με τον σύλλογο, στηρίζοντας τους αθλητές και τις αθλήτριες που δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό. Για εμάς στη Stoiximan, η στήριξη του ελληνικού αθλητισμού σημαίνει σχέσεις με διάρκεια και ουσιαστικό περιεχόμενο».

Η Stoiximan θα έχει παρουσία στις εμφανίσεις των ομάδων και στους αγωνιστικούς χώρους, ενώ θα προσφέρει στους φιλάθλους ξεχωριστές εμπειρίες φιλοξενίας και δώρα, φέρνοντάς τους ακόμη πιο κοντά στη δράση και στις αγαπημένες τους ομάδες.

Η νέα συνεργασία με τον Α.Σ. ΑΡΗΣ ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Stoiximan στον ελληνικό αθλητισμό, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της προσήλωση στη στήριξη ομάδων, αθλητών και αθλητριών σε διαφορετικά επίπεδα και αθλήματα.