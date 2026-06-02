Αναλαμβάνει το Γραφείο Τύπου της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Η Action Global Communications Greece ανακοίνωσε τη νέα της συνεργασία με την OPPO, ένα από τα κορυφαία brands τεχνολογίας και smart devices παγκοσμίως, αναλαμβάνοντας το Γραφείο Τύπου της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Action Greece αναλαμβάνει τον συντονισμό της επικοινωνίας και τη διαχείριση των σχέσεων με τα ελληνικά ΜΜΕ, καθώς και την προβολή των καινοτόμων προϊόντων της μέσα από αξιόπιστες αξιολογήσεις επιλεγμένων δημιουργών περιεχομένου και δημοσιογράφων τεχνολογίας. Η Action Greece θα συνεργαστεί στενά με τον συνεργάτη της, την Schwartz PR, η οποία λειτουργεί ως κόμβος για την περιοχή DACH (Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία), με στόχο τον συντονισμό και την υλοποίηση μιας συνεκτικής, πανευρωπαϊκής επικοινωνιακής στρατηγικής σε βασικές αγορές.

Η OPPO αποτελεί έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές έξυπνων συσκευών παγκοσμίως, με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη smartphones, wearables και προϊόντων IoT, επενδύοντας συστηματικά στην καινοτομία, με έμφαση στις τεχνολογίες απεικόνισης, γρήγορης φόρτισης και συνδεσιμότητας 5G.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την OPPO και την εμπιστοσύνη που μας δείχνει για την ενίσχυση της επικοινωνίας και της παρουσίας της στην Ελλάδα.», δήλωσε η Αγγελική Κιοφίρη, Country Manager της Action Greece. «Η OPPO είναι ένα κορυφαίο brand που ξεχωρίζει διεθνώς για την καινοτομία και τα προηγμένης τεχνολογίας προϊόντα της και η συνεργασία μας επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας δέσμευση να συνεργαζόμαστε με brands που διαμορφώνουν το μέλλον στον κλάδο του ICT.»

Από την πλευρά της OPPO, η Jillian Liu, Public Relations Manager της OPPO Europe δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Action Greece αποτελεί μια στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση της επικοινωνίας μας στην ελληνική αγορά. Η εκτεταμένη εμπειρία και η σύγχρονη κι ολοκληρωμένη προσέγγιση της ομάδας θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της δραστηριότητας και της θέσης μας στην Ελλάδα».

Η Action Global Communications Greece, με πολυετή εμπειρία στον χώρο της στρατηγικής επικοινωνίας και της διαχείρισης Γραφείου Τύπου, υποστηρίζει κορυφαία brands σε δυναμικούς και ανταγωνιστικούς κλάδους, προσφέροντας ολοκληρωμένες και στοχευμένες υπηρεσίες επικοινωνίας.