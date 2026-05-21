Η Κωτσόβολος φιλοξένησε το Hackathon των Ermis Awards και του AD & PR LAB του Παντείου Πανεπιστημίου

Το Design Lab by Kotsovolos στην Αγία Παρασκευή έγινε, για μία ακόμα φορά σημείο συνάντησης για τη νέα γενιά της διαφήμισης και της επικοινωνίας, φιλοξενώντας το ADathon 2026, από τις 15 έως τις 17 Μαΐου. Το τριήμερο Hackathon δημιουργικότητας και καινοτομίας, που υλοποιήθηκε από τα Ermis Awards της ΕΔΕΕ και το AD & PR LAB του Παντείου Πανεπιστημίου, έφερε κοντά φοιτητές, επαγγελματίες της αγοράς, mentors και στελέχη του κλάδου, με στόχο την ανάπτυξη ιδεών και στρατηγικών επικοινωνίας για πραγματικές προκλήσεις σύγχρονων brands.

Στη διάρκεια της διοργάνωσης, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να επεξεργαστούν πραγματικές προκλήσεις επικοινωνίας, να συνεργαστούν σε ομάδες και να αναπτύξουν τις δικές τους προτάσεις, με την υποστήριξη στελεχών και επαγγελματιών του κλάδου. Μέσα από ομιλίες, συναντήσεις καθοδήγησης και την παρουσίαση των ιδεών τους ενώπιον κριτικής επιτροπής, απέκτησαν άμεση επαφή με τις απαιτήσεις και τον τρόπο λειτουργίας της σύγχρονης αγοράς εργασίας, σε ένα περιβάλλον που ενίσχυσε τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την πρακτική εμπειρία.

Η Κωτσόβολος υποστήριξε έμπρακτα τη διοργάνωση ως χορηγός και οικοδεσπότης, φιλοξενώντας το ADathon 2026 στο Design Lab by Kotsovolos, έναν χώρο αφιερωμένο στη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη συνεργασία. Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Αλέξανδρος Ρόσσο, Design & Innovation Director της Κωτσόβολος, συμμετείχε με ομιλία, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο ο σχεδιασμός, η καινοτομία και η τεχνολογία μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση πιο ουσιαστικών εμπειριών για τον πελάτη στο σύγχρονο περιβάλλον του Retail.

Το Design Lab by Kotsovolos αποτελεί ένα πρωτοποριακό, in-house σχεδιασμένο οικοσύστημα, που ενώνει τις δημιουργικές ομάδες της Κωτσόβολος σε έναν κοινό χώρο συνεργασίας, καινοτομίας και εξέλιξης. Συνδυάζοντας φυσικό και ψηφιακό σχεδιασμό, αξιοποιεί ένα retail σημείο με νέο τρόπο και επαναπροσδιορίζει την εμπειρία εργασίας, μάθησης και διαλειτουργικής συνεργασίας. Στον χώρο αυτό, οι δημιουργικές ομάδες της εταιρείας μετατρέπουν την εμπορική στρατηγική σε εμπειρίες για το φυσικό και ψηφιακό retail, με έμφαση στο Product Design, το Spatial Experience, το Design Craft και το Service Design.

Η φιλοξενία του ADathon 2026 στο Design Lab by Kotsovolos συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία της Κωτσόβολος να στηρίζει πρωτοβουλίες που δίνουν χώρο σε νέες ιδέες, νέες δεξιότητες και νέους ανθρώπους. Για την εταιρεία, η δημιουργικότητα και η καινοτομία δεν περιορίζονται στην ανάπτυξη προϊόντων ή υπηρεσιών, αλλά αποτελούν βασικά στοιχεία του τρόπου με τον οποίο εξελίσσεται η εμπειρία πελάτη, η συνεργασία μεταξύ ομάδων και η σχέση της τεχνολογίας με την καθημερινή ζωή.