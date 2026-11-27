Παράλληλα, η Adidas θα αναλάβει και τη λειτουργία της μπουτίκ στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στην Adidas επιστρέφει η ΑΕΚ μετά από μια 20ετία, καθώς η συγκεκριμένη εταιρία θα είναι αυτή που θα την ντύνει από την επόμενη σεζόν (2027-2028).

Η ΑΕΚ έφτασε σε συμφωνία με την Adidas, η οποία παράλληλα θα αναλάβει και τη λειτουργία της μπουτίκ στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Η adidas επιστρέφει στην ΑΕΚ έπειτα από δύο δεκαετίες, καθώς αυτή θα είναι η τρίτη περίοδος συνεργασίας των δύο πλευρών. Η πρώτη ήταν από το 1977 έως το 1982, ενώ η δεύτερη από το 2005 έως το 2007

Η συμφωνία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της ΠΑΕ ΑΕΚ για την ενίσχυση της εμπορικής της δυναμικής, την αύξηση των εσόδων και την ανάπτυξη συνεργασιών με κορυφαίες εταιρείες διεθνούς εμβέλειας.