Η Αγγελική Κιοφίρη, Country Manager της Action Global Communications Greece, μιλά για τις νέες απαιτήσεις των brands και την επόμενη ημέρα των PR agencies, αναδεικνύοντας τη σημασία της στρατηγικής σκέψης, της ανθρώπινης κρίσης, της προσαρμοστικότητας και των σχέσεων εμπιστοσύνης σε έναν κλάδο που εξελίσσεται διαρκώς.

adb: Στη νέα εποχή της επικοινωνίας, ποια χαρακτηριστικά, δεξιότητες και δυνατότητες πρέπει να διαθέτουν τα PR Agencies και τα στελέχη του χώρου, ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα και να ξεχωρίζουν σήμερα αλλά και τα επόμενα χρόνια;

Πράγματι, τα τελευταία χρόνια ο κόσμος αλλάζει με ρυθμούς που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Νέες τεχνολογίες, νέες πλατφόρμες, νέες συμπεριφορές. Όσο περισσότερο μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία στη ζωή και στη δουλειά μας, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτούν τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά και όχι απλά η εξειδίκευση σε ένα εργαλείο ή κανάλι, που πλέον θεωρούνται αυτονόητα και δεδομένα. Έτσι, θεωρώ πολύ σημαντική την κριτική σκέψη, την ενσυναίσθηση, την περιέργεια και την προσαρμοστικότητα, αλλά και την ικανότητα να ακούς και να συνδέεσαι ουσιαστικά με τους άλλους.

Για μένα, το μέλλον των PR agencies δεν είναι να γίνουν πιο «τεχνολογικά», αλλά να γίνουν πιο χρήσιμα. Να βοηθούν τους πελάτες να κατανοούν έναν όλο και πιο σύνθετο κόσμο, και να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις μέσα σε αυτόν. Οι άνθρωποι εξακολουθούν και στην σημερινή, γρήγορη εποχή, να αναζητούν τα ίδια πράγματα: αλήθεια, εμπιστοσύνη και νόημα. Κι αν έχω μάθει κάτι σε αυτή τη διαδρομή, είναι ότι η εμπιστοσύνη κερδίζεται αργά. Είναι συνεπώς δουλειά μας να χτίσουμε σταθερές και ουσιαστικές σχέσεις που αντέχουν στο χρόνο. Και ειλικρινά, δεν μπορώ να φανταστώ πιο όμορφη ευθύνη από αυτή.

Coca-Cola HBC: Βιωματική ανάδειξη του νέου Employer Value Proposition (EVP) της εταιρείας και των βασικών μηνυμάτων του Employer Branding, στο πλαίσιο του Leadership Conference 2025.

adb: Έχουν αλλάξει οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των brands από έναν PR συνεργάτη; Πώς έχει εξελιχθεί αντίστοιχα η πρόταση της δικής σας εταιρείας και πού εστιάζετε σήμερα;

Σίγουρα οι ανάγκες των brands έχουν αλλάξει ριζικά και πλέον δεν αναζητούν απλά έναν PR συνεργάτη για την επικοινωνία ή την δημοσιότητά τους. Αναζητούν έναν πραγματικό συνοδοιπόρο, που καταλαβαίνει το οικοσύστημα, αντιλαμβάνεται έγκαιρα τις αλλαγές και τα βοηθά να παραμένουν relevant. Τα brands δεν περιμένουν απλώς εκτέλεση. Περιμένουν άποψη, στρατηγική σκέψη, δημιουργικότητα και πολλές φορές την ειλικρίνεια να τους πεις ότι κάτι δεν έχει νόημα.

Στην Action Global Communications μετράμε πλέον 55 χρόνια πορείας, οπότε μπορούμε να πούμε ότι τα έχουμε δει όλα. Αυτά τα 55 χρόνια, το «προϊόν» της Action Global Communications είναι ουσιαστικά η ικανότητά μας να εξελισσόμαστε συνεχώς χωρίς να χάνουμε αυτό που είμαστε και χωρίς να επαναπαυόμαστε. Να καταλαβαίνουμε βαθιά την κάθε αγορά, τις προσλαμβάνουσες και τις ιδιαιτερότητες της, αλλά ταυτόχρονα να κρατάμε μια πολύ πιο διεθνή ματιά. Μετά από 55 χρόνια φυσικά έχουμε εξελίξει την πρότασή μας, η οποία είναι πιο integrated και πολυδιάστατη από ποτέ, τεχνολογικά προηγμένη και συμβαδίζει απόλυτα με τις τάσεις της εποχής.

Revolut: Παγκόσμια καμπάνια «Build It Better», που ανατρέπει το αφήγημα γύρω από το οικονομικό άγχος, ενθαρρύνοντας τους καταναλωτές να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο των οικονομικών τους και του μέλλοντός τους.

Chiquita: Παγκόσμια καμπάνια ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, με κεντρικό σύνθημα «Small Change, Big Difference», με τη Miss Chiquita να προωθεί την αυτοεξέταση, την έγκαιρη διάγνωση και την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

adb: Ποιες συνεργασίες ή projects θεωρείτε ότι αποτυπώνουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο δουλεύετε και την ιδιαίτερη αξία που επιδιώκετε να προσφέρετε στους πελάτες σας;

Όλες είναι σημαντικές και μας δίνουν μια οπτική που μπορεί να μην είχαμε μέχρι πρότινος. Και όλες γίνονται με γνώμονα και στόχο την αποτελεσματικότητα και το μακροπρόθεσμο αποτύπωμα για τον κάθε πελάτη. Αυτές όμως που μας εκφράζουν περισσότερο είναι οι συνεργασίες όπου έχουμε κερδίσει το brand και λειτουργούμε σαν προέκταση της ομάδας του. Όπου μας εμπιστεύονται για κάτι παραπάνω από την εκτέλεση των deliverables του PR πλάνου και μας κάνουν συμμέτοχους στο business, στην κατανόηση της αγοράς, στην κοινή στόχευση και εν τέλει στην τοποθέτησή τους.

Το πελατολόγιο μας είναι ιδιαίτερα ευρύ και με διαφορετικές ανάγκες. Οπότε, η προσέγγισή μας δεν μπορεί να είναι ίδια, για παράδειγμα, στην Revolut, μια από τις μεγαλύτερες fintech εταιρείες στον κόσμο, στην Booking, την πλατφόρμα online κρατήσεων, και στην Cosmos Sport, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα καταστήματα αθλητικών ειδών στην χώρα. Η στρατηγική μας προσαρμόζεται, ως οφείλει, στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε πελάτη και σκοπός μας είναι στις συνεργασίες μας να καταλαβαίνουμε το business του, να φέρνουμε ιδέες και να συνδυάζουμε διαφορετικά εργαλεία επικοινωνίας, να γίνουμε δηλαδή ένας πολύτιμος συνεργάτης που θέλει δίπλα του συνειδητά.

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Όνομα: Action Global Communications

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URL: actionprgroup.com

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Αγγελική Κιοφίρη, Country Manager

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έκδοση #PR Agencies εδώ.