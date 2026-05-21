Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός τομέας εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής

Ολοκληρώθηκε η 7η εκπαιδευτική δράση του προγράμματος Agrifood Leadership 2025–2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στα Καλάβρυτα από την Παρασκευή 15 έως την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, με θεματικές ενότητες «Κλιματική Ηγεσία: Βελτίωση της ανθεκτικότητας της αγροδιατροφής» με εκπαιδευτή τον Δρ. Δημήτρη Βολουδάκη και «Social Media & Personal Branding» με εκπαιδευτή τον Σωτήρη Κατσέλο.

Το πρόγραμμα Agrifood Leadership 2025–2026 υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τεχνικός και Στρατηγικός Σύμβουλος του προγράμματος είναι το Rutgers University (Η.Π.Α.). Χορηγός της εκπαιδευτικής δράσης ήταν ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δράσης, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός τομέας εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής μέσα από την εκπαίδευση του κ. Δημήτρη Βολουδάκη. General Programs Director, Νέα Γεωργία Νέα Γενιά. Η παρουσίασή του επικεντρώθηκε στην έννοια της κλιματικής ηγεσίας και στη σημασία της ανάπτυξης ανθεκτικών αγροδιατροφικών συστημάτων, ικανών να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές και οικονομικές συνθήκες. Παράλληλα, αναδείχθηκε ο ρόλος της καινοτομίας, της συνεργασίας και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων ως βασικών παραγόντων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης του αγροτικού τομέα.

Επιπλέον, μέσα από την εκπαίδευση του κ. Σωτήρη Κατσέλου, Communications Director, Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, οι συμμετέχοντες γνώρισαν τη σημασία των Social Media και του Personal Branding στον σύγχρονο αγροδιατροφικό και διατροφικό τομέα. Η θεματολογία εστίασε στον τρόπο με τον οποίο επαγγελματίες και επιχειρήσεις τροφίμων μπορούν να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά μέσα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της αναγνωρισιμότητάς τους καθώς και για την αποτελεσματικότερη προώθηση των προϊόντων τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αυθεντική επικοινωνία, στη στρατηγική δημιουργίας περιεχομένου και στην ανάπτυξη μιας ισχυρής επαγγελματικής ταυτότητας, μέσα από πρακτικά παραδείγματα και σύγχρονες ψηφιακές πρακτικές.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Μονάδα παραγωγής ζωοτροφών και στην Μονάδα παραγωγής τυροκομικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Καλάβρυτων.

Την επόμενη ημέρα της εκπαιδευτικής δράσης πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων, όπου οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη λειτουργία των παραγωγικών του μονάδων και τη συνολική οργάνωση της συνεταιριστικής δραστηριότητας.

Στη μονάδα τυροκομικών προϊόντων παρακολούθησαν το στάδιο παραλαβής του γάλακτος και τη διαδικασία μεταποίησής του, με έμφαση στην παραγωγή της φέτας, από την πρώτη ύλη έως το τελικό προϊόν, αναδεικνύοντας τα βασικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και τον συνεχή έλεγχο ποιότητας σε κάθε φάση.

Αντίστοιχα, στη μονάδα παραγωγής ζωοτροφών έγινε παρουσίαση της λειτουργίας της μονάδας και των διαδικασιών logistics που εφαρμόζονται για την οργάνωση, αποθήκευση και διανομή των ζωοτροφών προς τα μέλη του συνεταιρισμού, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της ομαλής ροής και διαχείρισης των εφοδίων στην υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας.

Έμπνευση από συνεταιριστική φιλοσοφία

Ξεχωριστή στιγμή του προγράμματος αποτέλεσε η συνάντηση με τον κ. Παύλο Σατολιά, πρόεδρο του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων και πρόεδρο της ΕΘΕΑΣ, κατά την οποία οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία, τις αξίες και την αναπτυξιακή πορεία του συνεταιρισμού. Μέσα από την παρουσίασή του αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος του συνεταιριστικού μοντέλου στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, της συλλογικής δράσης και της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου.

Παράλληλα, ο κ. Σατολίας μοιράστηκε στοιχεία και εμπειρίες σχετικά με τη λειτουργία και την εξέλιξη του συνεταιρισμού, δίνοντας έμφαση στον τρόπο οργάνωσης, στη συλλογική στρατηγική και στη συμβολή του στην ενίσχυση της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Τέλος, έγινε αναφορά στις ευκαιρίες ανάπτυξης και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα συνεταιριστικά σχήματα, στο πλαίσιο των σύγχρονων συνθηκών του αγροτικού τομέα.

Στο περιθώριο της εκπαιδευτικής δράσης, οι ωφελούμενοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος όπου τους υποδέχτηκε και ξενάγησε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Θανάσης Παπαδόπουλος. Μέσα από την ξενάγηση του οι ωφελούμενοι γνώρισαν την μαρτυρική ιστορία της ιστορικής αυτής πόλης.

Ο Οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά ευχαριστεί θερμά τον Αγροτικό Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων για την πολύτιμη υποστήριξη και τη φιλοξενία στα Καλάβρυτα καθώς και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Μονάδα παραγωγής ζωοτροφών και στην Μονάδα παραγωγής τυροκομικών προϊόντων του Συνεταιρισμού Καλάβρυτων.

Υποστηρικτές των υπόλοιπων εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος είναι οι: Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ν. Ημαθίας, Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ, η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, η COMPO EXPERT και Lidl Hellas.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει επίσης η NBIS.