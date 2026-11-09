Η Pitch PR ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δύο σημαντικών εκδηλώσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση των καινοτόμων λύσεων θέρμανσης και κλιματισμού της Toshiba.

Η AHI Carrier, επίσημος διανομέας των προϊόντων Toshiba Climate Solutions στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επέλεξε την Pitch PR για τη διοργάνωση του Toshiba Climate Solutions Roadshow 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε με σταθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Pitch PR είχε την ευθύνη του συνολικού σχεδιασμού και της δημιουργικής επιμέλειας του Toshiba Climate Solutions Roadshow 2026, αναλαμβάνοντας την πλήρη διοργάνωση και υλοποίηση των δύο εκδηλώσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με γνώμονα τη δημιουργία μιας ξεχωριστής εμπειρίας για τους προσκεκλημένους, σχεδίασε και συντόνισε κάθε πτυχή του Roadshow, μετατρέποντας την παρουσίαση των νέων τεχνολογιών της Toshiba σε μια δυναμική εμπειρία brand engagement, που ανέδειξε την καινοτομία, την τεχνολογική υπεροχή και τη σύγχρονη φιλοσοφία των λύσεων θέρμανσης και κλιματισμού της εταιρείας.

Το Toshiba Climate Solutions Roadshow αποτελεί μια ξεχωριστή πρωτοβουλία παρουσίασης καινοτόμων τεχνολογιών, φέρνοντας τις σύγχρονες λύσεις της Toshiba πιο κοντά στους επαγγελματίες του κλάδου. Μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό φορτηγό, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά προϊόντα και εφαρμογές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για ενεργειακή αποδοτικότητα, υψηλές επιδόσεις και βιωσιμότητα.

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκαν οι νέες αντλίες θερμότητας Toshiba Estia, λύσεις οικιακού και ημικεντρικού κλιματισμού, επαγγελματικά συστήματα VRF, καθώς και οι αρθρωτοί ψύκτες και αντλίες θερμότητας της σειράς USX.

Μέσα από τη συνεργασία με την Pitch PR, η AHI Carrier επενδύει σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας και άμεσης επαφής με την αγορά, ενισχύοντας την παρουσία της Toshiba Climate Solutions και αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της στην προώθηση τεχνολογιών που συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πιο ενεργειακά αποδοτικού και βιώσιμου μέλλοντος.