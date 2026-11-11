Το μεγαλύτερο παράσημο στην επικοινωνία είναι να σε θεωρεί η εταιρεία που συνεργάζεσαι στρατηγικό της συνεργάτη.

adb: Στη νέα εποχή της επικοινωνίας, ποια χαρακτηριστικά, δεξιότητες και δυνατότητες πρέπει να διαθέτουν τα PR Agencies και τα στελέχη του χώρου, ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα και να ξεχωρίζουν σήμερα αλλά και τα επόμενα χρόνια;

Ο σημερινός επαγγελματίας στην επικοινωνία πρέπει να διαθέτει ένα πλέγμα γνώσεων και δεξιοτήτων. Σε καθημερινή βάση καλείται να σκέφτεται, να αξιολογεί και να ενεργεί συνδυαστικά: ως νομικός, αναλυτής, οικονομολόγος, κοινωνιολόγος, ακόμα και ως ψυχολόγος. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά στελέχη επικοινωνίας προέρχονται από αυτά τα επιστημονικά πεδία.

Υπάρχει ακόμη κάτι πολύ σημαντικό. Έχει τεράστια αξία να μπορείς να ξεπερνάς τη συμβατική σχέση. Το μεγαλύτερο παράσημο στην επικοινωνία είναι να σε θεωρεί η εταιρεία που συνεργάζεσαι στρατηγικό της συνεργάτη. Για να το πετύχεις, χρειάζεται επιμονή, αφοσίωση, ειλικρίνεια και μελέτη. Κυρίως όμως χρειάζεται εμπιστοσύνη· και αυτή δεν χαρίζεται ποτέ.

adb: Έχουν αλλάξει οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των εταιρειών από έναν PR συνεργάτη; Πώς έχει εξελιχθεί αντίστοιχα η πρόταση της δικής σας εταιρείας και πού εστιάζετε σήμερα;

Κάθε εποχή έχει τις δικές της προκλήσεις και απαιτήσεις. Σήμερα, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ταχύτητα και η αδυναμία να προβλέψεις αυτό που θα συμβεί αύριο. Ζούμε σε μια εποχή παγκόσμιας αβεβαιότητας και μεταβλητότητας. Αυτό επηρεάζει πρωτίστως τις εταιρείες. Και φυσικά την επικοινωνία. Γρήγορα αντανακλαστικά, στρατηγική ευελιξία, άμεση προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες. Συνδυασμός δύσκολος, αλλά απαραίτητος και στην επικοινωνία.

Στην αία relate «εν αρχή ην η στρατηγική». Οι εταιρείες που συνεργαζόμαστε συνήθως αναζητούν σε εμάς έναν οδικό χάρτη, μια ολιστική, στρατηγική πρόταση που αφορά ευρύτερα στην επικοινωνία τους και στη διαμόρφωση σχέσεων με πολλά και διαφορετικά κοινά. Νομίζω αυτό είναι το πρώτο που μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Το δεύτερο είναι ο τρόπος που κάνουμε τα πράγματα. Παθιαζόμαστε. Δεν περιμένουμε το αίτημα του πελάτη για να στείλουμε τις προτάσεις μας. Δεν διστάζουμε ακόμη και να σκίζουμε το brief, αν αυτό πιστεύουμε πως είναι για το καλό του. Δεν μας ενδιαφέρει να τσεκάρουμε κουτάκια. Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί. Και αυτό προϋποθέτει να λες αυτό που πιστεύεις. Όσον αφορά στις υπηρεσίες, έχουμε εξελιχθεί σε ένα 360° hub επικοινωνίας, με στελέχη που έχουν εμπειρία σχεδόν σε κάθε κλάδο δραστηριότητα. Παρέχουμε το πλήρες φάσμα υπηρεσιών σε Public Relations, Public Affairs, Investor Relations, Brand Comms, Digital Comms, Creative.

adb: Ποιες συνεργασίες ή projects θεωρείτε ότι αποτυπώνουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο δουλεύετε και την ιδιαίτερη αξία που επιδιώκετε να προσφέρετε στους πελάτες σας;

Θα ήταν άδικο να ξεχωρίσω συνεργασίες. Στην αία relate τιμούμε και εκτιμούμε κάθε συνεργάτη που μας εμπιστεύεται ή μας εμπιστεύθηκε στο παρελθόν. Υπάρχουν όμως δύο projects που μπορώ να αναφέρω και στα οποία είχα τη χαρά να συμμετάσχω. Το ένα είναι η παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων. Σε μια πολύ ταραγμένη περίοδο, συνεργαστήκαμε με τη Fraport Greece σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό, αλλά άκρως συναρπαστικό έργο που συνδύαζε Public Affairs και Corporate επικοινωνία. Έμαθα πολλά από αυτό. Κυρίως όμως κατάλαβα την αξία που έχει ο ανοικτός διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες.

Το δεύτερο είναι ο εταιρικός μετασχηματισμός της Παπαστράτος. Μια πρωτόγνωρη επένδυση, όχι μόνο λόγω του ύψους της αλλά και των χαρακτηριστικών της. Μια καπνοβιομηχανία που σταματά να παράγει τσιγάρα και ξεκινά ένα ταξίδι μετασχηματισμού. Ήταν και για εμάς, την ομάδα που δουλέψαμε στο συγκεκριμένο project, ένα ταξίδι μετασχηματισμού. Μας έμαθε να μη φοβόμαστε την αλλαγή, όταν αυτή είναι για καλό.

Αν υπάρχει κάτι το οποίο νομίζω ότι αναγνωρίζουν οι πελάτες σε εμάς, είναι ότι είμαστε πάντα εκεί. Δίπλα τους. Υποστηρίζοντάς τους σε κάθε διαδρομή, σε κάθε στόχο που έχουν θέσει.

adb: Ολοκληρώνοντας, ποια είναι η άποψή σας για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνητή νοημοσύνη στο χώρο της επικοινωνίας, δεδομένης και της έλλειψης εμπιστοσύνης προς brands και θεσμούς, που ήδη επιδεικνύει το κοινό; Θα πρέπει να ανησυχεί τον κλάδο η ΑΙ;

Η AI θα αλλάξει τα πάντα στον τρόπο που δουλεύουμε. Είναι στο χέρι μας αν η αλλαγή αυτή θα είναι καλή ή όχι. Δεν πρέπει να τη φοβόμαστε, αλλά να μάθουμε να τη χρησιμοποιούμε σωστά και υπεύθυνα. Η AI μπορεί να βελτιστοποιήσει πληθώρα διαδικασιών, να επιταχύνει την ανάλυση δεδομένων, να αυτοματοποιήσει εργασίες. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που δεν θα ξεπεράσει ποτέ: δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ενσυναίσθηση, τη ζεστασιά της χειραψίας και την αυθεντικότητα του ανθρώπινου λόγου. Η διαμόρφωση και η διαχείριση των σχέσεων θα παραμένουν πάντα μια αποκλειστικά ανθρώπινη υπόθεση.

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Όνομα: αία relate

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Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Φωτεινή Σιγανού, Administrative Manager

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