Η φιλοσοφία μας και το όραμά μας αποτυπώνονται σε έργα που συνδέουν τη δημιουργικότητα με την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα και το κοινωνικό αποτύπωμα.

adb: Στη νέα εποχή της επικοινωνίας, ποια χαρακτηριστικά, δεξιότητες και δυνατότητες πρέπει να διαθέτουν τα PR Agencies και τα στελέχη του χώρου, ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα και να ξεχωρίζουν σήμερα αλλά και τα επόμενα χρόνια;

Στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, οι εταιρείες επικοινωνίας και PR, καθώς και τα στελέχη τους οφείλουν να υιοθετήσουν μια «full-stack» προσέγγιση, καλύπτοντας όλο το φάσμα των υπηρεσιών, από τη στρατηγική επικοινωνίας μέχρι την υλοποίηση και την αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι η απλή διαμεσολάβηση πληροφοριών δεν αρκεί πλέον. Ηγετικό ρόλο έχουν εκείνοι που συνδυάζουν τη στρατηγική σκέψη και την ανάλυση δεδομένων με τη δημιουργικότητα και την αυθεντική, συναισθηματική αφήγηση. Η επικοινωνιακή στρατηγική βασίζεται ολοένα και περισσότερο σε αποφάσεις που στηρίζονται σε αξιόπιστα δεδομένα.

Τα σύγχρονα στελέχη πρέπει να διαθέτουν:

Αντίληψη του γενικού κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν την εκάστοτε στρατηγική.

στο οποίο καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν την εκάστοτε στρατηγική. Ψηφιακή ευελιξία για τη διαχείριση κρίσεων σε πραγματικό χρόνο.

για τη διαχείριση κρίσεων σε πραγματικό χρόνο. Βαθιά κατανόηση του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος, των διαφορετικών ψηφιακών καναλιών και των κοινών τους, τα οποία πλέον δεν ενημερώνονται με τον ίδιο τρόπο.

του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος, των διαφορετικών ψηφιακών καναλιών και των κοινών τους, τα οποία πλέον δεν ενημερώνονται με τον ίδιο τρόπο. Ανθρώπινη ενσυναίσθηση, ώστε να μετατρέπουν την ανάλυση δεδομένων σε τρόπους επίλυσης αναγκών και ουσιαστικές σχέσεις εμπιστοσύνης.

adb: Έχουν αλλάξει οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των brands από έναν PR συνεργάτη;

Κατά τη γνώμη μου, οι απαιτήσεις της εταιρικής επικοινωνίας και των brands έχουν αλλάξει ριζικά. Οι επιχειρήσεις αναζητούν έναν strategic partner, ικανό ώστε να ευθυγραμμίσει την επικοινωνία με τους εμπορικούς και επιχειρηματικούς τους στόχους, κι όχι έναν απλό διεκπεραιωτή δελτίων τύπου ή διοργανωτή εκδηλώσεων.

Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι πελάτες πλέον ζητούν:

Ολιστική προσέγγιση στρατηγικής αρχιτεκτονικής που γεφυρώνει το corporate PR με το digital marketing. Κάθε ενέργεια, από τις δημόσιες σχέσεις και τα social media έως τη διαφήμιση, δεν αντιμετωπίζεται ως μια μεμονωμένη δράση, αλλά όλες μαζί αποτελούν μέρος ενός ενιαίου σχεδίου. Ουσιαστικά, μιλάμε για το σχεδιασμό μίας ενιαίας στρατηγικής, όπου η εταιρική εικόνα, η επικοινωνία με τα ΜΜΕ, η παρουσία στα social media και οι διαφημίσεις λειτουργούν συντονισμένα και ευθυγραμμισμένα προς τον ίδιο επιχειρηματικό στόχο.

που γεφυρώνει το corporate PR με το digital marketing. Κάθε ενέργεια, από τις δημόσιες σχέσεις και τα social media έως τη διαφήμιση, δεν αντιμετωπίζεται ως μια μεμονωμένη δράση, αλλά όλες μαζί αποτελούν μέρος ενός ενιαίου σχεδίου. Ουσιαστικά, μιλάμε για το σχεδιασμό μίας ενιαίας στρατηγικής, όπου η εταιρική εικόνα, η επικοινωνία με τα ΜΜΕ, η παρουσία στα social media και οι διαφημίσεις λειτουργούν συντονισμένα και ευθυγραμμισμένα προς τον ίδιο επιχειρηματικό στόχο. Μετρήσιμα αποτελέσματα και απόλυτη διαφάνεια. Οι ενέργειες επικοινωνίας βασίζονται σε συγκεκριμένους δείκτες και αριθμούς και όχι σε εκτιμήσεις. Παράλληλα, η διαφάνεια επιτρέπει στον πελάτη να έχει σαφή εικόνα των ενεργειών που υλοποιούνται και των αποτελεσμάτων τους, χωρίς ασάφειες ή κρυφά στοιχεία.

και απόλυτη διαφάνεια. Οι ενέργειες επικοινωνίας βασίζονται σε συγκεκριμένους δείκτες και αριθμούς και όχι σε εκτιμήσεις. Παράλληλα, η διαφάνεια επιτρέπει στον πελάτη να έχει σαφή εικόνα των ενεργειών που υλοποιούνται και των αποτελεσμάτων τους, χωρίς ασάφειες ή κρυφά στοιχεία. Στρατηγικές Purpose Marketing που θωρακίζουν τη φήμη τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι πρωτοβουλίες ενός brand αποτελούν την έμπρακτη έκφραση των αξιών του. Όταν οι δράσεις του ευθυγραμμίζονται με όσα υποστηρίζει, ενισχύονται η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη του κοινού.

adb: Πώς έχει εξελιχθεί αντίστοιχα η πρόταση της δικής σας εταιρείας και πού εστιάζετε σήμερα;

Ανταποκρινόμενη σε αυτές τις ανάγκες, η VALUECOM μετεξελίχθηκε από μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων σε ένα βραβευμένο Full-Stack Marketing Agency. Ενοποιήσαμε κάτω από την ίδια στέγη διαφορετικές τεχνολογίες, ταλέντα, εξειδικεύσεις, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη, ενιαία και συντονισμένη διαχείριση της επικοινωνίας, με στόχο να δημιουργήσουμε ουσιαστική αξία και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Σήμερα, εστιάζουμε στη δημιουργία ολοκληρωμένων brand experiences, συνδυάζοντας:

Εταιρική και προϊοντική PR επικοινωνία, Public Affairs, Government Relations, Pharma Comms.

Social media, performance marketing και influencer management.

Στρατηγική έρευνα μέσω του VALUECOM Insights, μελετώντας τις καταναλωτικές τάσεις για επικοινωνία με ουσιαστικό αντίκτυπο.

μέσω του VALUECOM Insights, μελετώντας τις καταναλωτικές τάσεις για επικοινωνία με ουσιαστικό αντίκτυπο. Ενίσχυση δημιουργικότητας στην αποτελεσματική αποτύπωση της στρατηγικής, μεγιστοποιώντας όλα τα σύγχρονα εργαλεία και οχήματα επικοινωνίας.

adb: Ποιες συνεργασίες ή projects θεωρείτε ότι αποτυπώνουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο δουλεύετε και την ιδιαίτερη αξία που επιδιώκετε να προσφέρετε στους πελάτες σας;

Η φιλοσοφία μας και το όραμά μας αποτυπώνονται σε έργα που συνδέουν τη δημιουργικότητα με την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα και το κοινωνικό αποτύπωμα.

Ενδεικτικά projects που έχουμε υλοποιήσει:

Janssen Greece (“Ready to Make a Difference”): Καμπάνια εσωτερικής επικοινωνίας που τιμήθηκε με Χρυσό Ερμή, αποδεικνύοντας πώς η ευθυγράμμιση των εργαζομένων με το όραμα ενός οργανισμού παράγει αξία.

Καμπάνια εσωτερικής επικοινωνίας που τιμήθηκε με Χρυσό Ερμή, αποδεικνύοντας πώς η ευθυγράμμιση των εργαζομένων με το όραμα ενός οργανισμού παράγει αξία. Reckitt Benckiser (Finish - «Το Νερό Είναι Στα Χέρια Μας»): Ένα πολυβραβευμένο purpose-driven project με ισχυρό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Ένα πολυβραβευμένο purpose-driven project με ισχυρό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Diageo (Cîroc & Don Julio): Στρατηγικές digital και influencer marketing καμπάνιες που επαναπροσδιορίζουν το brand experience στην premium κατηγορία.

Στρατηγικές digital και influencer marketing καμπάνιες που επαναπροσδιορίζουν το brand experience στην premium κατηγορία. Ελληνική Κυβέρνηση και Ίδρυμα Ωνάση: Στρατηγικός και δημιουργικός σχεδιασμός της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού, που βασίστηκε στην έγκυρη και επιστημονική πληροφόρηση του κοινού.

adb: Ολοκληρώνοντας, ποια είναι η άποψή σας για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνητή νοημοσύνη στο χώρο της επικοινωνίας, δεδομένης και της έλλειψης εμπιστοσύνης προς brands και θεσμούς, που ήδη επιδεικνύει το κοινό; Θα πρέπει να ανησυχεί τον κλάδο η ΑΙ;

Κατά τη γνώμη μου, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και δεν θα πρέπει να το βλέπουμε ως απειλή. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για ανάλυση δεδομένων, αυτοματοποίηση διαδικασιών, εξαγωγή συμπερασμάτων.

Σήμερα, ζούμε σε μια εποχή βαθιάς κρίσης εμπιστοσύνης. Σε αυτό το περιβάλλον, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά. Ωστόσο, αυτό που κάνει την επικοινωνία πραγματικά ανθρώπινη είναι η κριτική σκέψη, η ηθική και η αυθεντικότητα.

Ο κλάδος δεν πρέπει να ανησυχεί για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για την πιθανή απώλεια της ανθρώπινης σύνδεσης, διότι μόνο οι άνθρωποι χτίζουν σχέσεις. Τα agencies που θα ξεχωρίσουν είναι εκείνα που θα χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία υπέρ τους, ενισχύοντας την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Στη VALUECOM επενδύουμε σταθερά στο συνδυασμό της τεχνολογικής καινοτομίας με την ανθρώπινη ενσυναίσθηση.

CONTACT DETAILS

Όνομα: VALUECOM Fullstack Marketing Agency

Διεύθυνση: Πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 6, Αθήνα 10561

Τηλέφωνο: 210 3252103

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

URL: https://valuecom.gr/

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Εβελίνα Ρούμπου, Administration Manager

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έκδοση #PR Agencies εδώ.