Ο κ. Κάρδαρης τόνισε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι η υιοθέτηση της τεχνολογίας, αλλά η προετοιμασία των ανθρώπων για τη νέα εποχή

Τις αλλαγές που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη στον κόσμο της εργασίας και τη σημασία της ανθρώπινης διάστασης στον ψηφιακό μετασχηματισμό ανέδειξε ο Αμβρόσιος Κάρδαρης, Head of CX & Omnichannel Services της Choose, στο πλαίσιο του συνεδρίου του Newsbeast «ΗΓΕΣΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ: Επενδύοντας στο ανθρώπινο Κεφάλαιο».

Από αριστερά: Αμβρόσιος Κάρδαρης, Head of CX & Omnichannel Services της Choose, ο δημοσιογράφος Γιώργος Σαρρής

Όπως σημείωσε κατά τη συμμετοχή του στο πάνελ με τίτλο «Από το 1997 στο σήμερα: Ηγεσία, HR & AI — Η μεγάλη μετάβαση της εργασίας», η σημερινή περίοδος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταβάσεις των τελευταίων δεκαετιών, καθώς οι οργανισμοί καλούνται να προσαρμοστούν ταυτόχρονα στις τεχνολογικές εξελίξεις, στις νέες προσδοκίες των εργαζομένων και στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών.

Ο κ. Κάρδαρης τόνισε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι η υιοθέτηση της τεχνολογίας, αλλά η προετοιμασία των ανθρώπων για τη νέα εποχή. Δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η επικοινωνία, η ενσυναίσθηση και η ικανότητα διατύπωσης των σωστών ερωτήσεων αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη αξία σε ένα περιβάλλον όπου η πληροφορία είναι άμεσα διαθέσιμη.

Αναφερόμενος στην εμπειρία του στον χώρο του Customer Experience, υπογράμμισε ότι το μέλλον ανήκει στους οργανισμούς που θα συνδυάσουν αποτελεσματικά τις δυνατότητες του AI με την ανθρώπινη κρίση και την ουσιαστική σχέση με τον πελάτη.

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της Choose στον τομέα του Customer Experience & Digital Operations. Μέσα από υπηρεσίες στρατηγικής εμπειρίας πελάτη, AI integration, contact center operations και οργανωτικού μετασχηματισμού, η εταιρεία υποστηρίζει οργανισμούς να συνδέσουν τεχνολογία, λειτουργική αποτελεσματικότητα και ανθρώπινη εμπειρία.Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Κάρδαρης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Θα έλεγα ότι το μέλλον της εργασίας δεν είναι ο άνθρωπος εναντίον της τεχνολογίας, είναι ο άνθρωπος μαζί με την τεχνολογία. Οι οργανισμοί που θα κερδίσουν δεν είναι αυτοί με το πιο εξελιγμένο AI, αλλά αυτοί που θα καταφέρουν να κάνουν τους ανθρώπους τους πιο ανθρώπινους, πιο δημιουργικούς, πιο συνεργατικούς, πιο ικανούς να βρίσκουν νόημα. Η Gen Z μάς το έχει ήδη πει, απλώς πρέπει να την ακούσουμε. Γιατί στο τέλος της ημέρας, το AI δεν θα μας αντικαταστήσει. Θα μας αντικαταστήσουν εκείνοι που θα μάθουν να το χρησιμοποιούν καλύτερα από εμάς και θα παραμένουν, ταυτόχρονα, πιο ανθρώπινοι από ποτέ. Αυτό είναι το στοίχημα. Και αυτό είναι το προνόμιό μας.»