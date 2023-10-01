Για τη Solid Havas το 360° δεν είναι άθροισμα καναλιών. Είναι ένας ενιαίος τρόπος σκέψης.

adb: Στη νέα εποχή της επικοινωνίας, ποια χαρακτηριστικά, δεξιότητες και δυνατότητες πρέπει να διαθέτουν τα PR Agencies και τα στελέχη του χώρου, ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα και να ξεχωρίζουν σήμερα αλλά και τα επόμενα χρόνια;

Άννα Φουντούλη: Σήμερα, φυσικά, πρέπει να γνωρίζεις τα εργαλεία. Η τεχνολογική και AI literacy είναι πλέον μέρος της βασικής επαγγελματικής επάρκειας. Αλλά από μόνα τους τα εργαλεία δεν σε κάνουν καλύτερο communicator. Η περιέργεια παραμένει διαχρονικά ένα από τα πιο κρίσιμα skills.

Το δύσκολο είναι να καταλαβαίνεις τι συμβαίνει γύρω από ένα brand προτού γίνει προφανές σε όλους, και να ξέρεις τι αξίζει να κάνεις με αυτό. Να παρατηρείς, να αμφισβητείς, να διαβάζεις πέρα από τη δική σου ειδικότητα και να συνδέεις business, κουλτούρα, τεχνολογία, φήμη και ανθρώπινη συμπεριφορά. Και αυτό δεν είναι θέμα γενιάς· είναι θέμα mindset.

Γιατί το PR δεν λειτουργεί πια σε silo. Η αξία του είναι να βλέπει τη μεγαλύτερη εικόνα και να μετατρέπει ένα insight σε ιδέα που μπορεί να ζήσει σε διαφορετικά περιβάλλοντα χωρίς να χάνει την ουσία της.

Υπάρχει όμως και μια νέα ευθύνη για τα agencies. Οι νεότεροι επαγγελματίες έρχονται με περισσότερα εργαλεία και ταχύτερη πρόσβαση στη γνώση. Αυτό δεν υποκαθιστά τη μαθητεία που οφείλουμε να διασφαλίζουμε, την έκθεση σε πραγματικές καταστάσεις, το feedback και τα λάθη μέσα από τα οποία χτίζεται η επαγγελματική κρίση.

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adb: Έχουν αλλάξει οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των brands από έναν PR συνεργάτη; Πώς έχει εξελιχθεί αντίστοιχα η πρόταση της δικής σας εταιρείας και πού εστιάζετε σήμερα;

Καλλιόπη Βασιλείου: Οι ανάγκες των brands έχουν αλλάξει, γιατί έχει αλλάξει η κοινωνία αλλά και οι ίδιοι οι πελάτες. Είτε μιλάμε για ελληνικές επιχειρήσεις είτε για πολυεθνικούς οργανισμούς, οι περισσότεροι είναι πλέον εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, τα νέα platforms, το AI, τα νέα formats περιεχομένου και τις διεθνείς τάσεις. Άρα, δεν αρκεί να γνωρίζουμε τι συμβαίνει σήμερα· πρέπει να προσπαθούμε να προβλέψουμε τι έρχεται αύριο.

Στη Solid Havas, αυτό σημαίνει διαρκή εξέλιξη και ένα integrated μοντέλο που συνδυάζει local και global insights, ώστε να προσπαθούμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά, και μαζί με εμάς και τα brands με τα οποία συνεργαζόμαστε.

Παράλληλα, αυτή η εξέλιξη απαιτεί διαφορετικές ειδικότητες να δουλεύουν πιο κοντά μεταξύ τους, από την αρχή του brief και όχι διαδοχικά.

Σε αυτό μας βοηθά ουσιαστικά και η σύνδεσή μας με το διεθνές δίκτυο HAVAS, που μας δίνει πρόσβαση σε γνώση, έρευνα και εμπειρία από διαφορετικές αγορές.

Για εμάς, το 360° δεν είναι άθροισμα καναλιών. Είναι ένας ενιαίος τρόπος σκέψης.

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adb: Ποιες συνεργασίες ή projects θεωρείτε ότι αποτυπώνουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο δουλεύετε και την ιδιαίτερη αξία που επιδιώκετε να προσφέρετε στους πελάτες σας;

Καλλιόπη Βασιλείου: Υπάρχουν διαφορετικά projects που αποτυπώνουν τη φιλοσοφία μας, για πελάτες όπως η Γιώτης και η Alpha Bank, όπου το purpose-driven communication έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αλλά και οι Leroy Merlin και Xiaomi, όπου διαφορετικές ανάγκες και challenges, όπως το retail που από τη φύση του είναι πολυκαναλικό αλλά και η τεχνολογία που προϋποθέτει ευελιξία και συνεχή ενημέρωση, απαιτούν διαφορετικές επικοινωνιακές λύσεις.

Αυτό που τα συνδέει είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε κάθε brief: ξεκινάμε από την αλήθεια του ίδιου του brand και αναζητούμε τη μεγάλη ιδέα που έχει αφετηρία στο PR και μπορεί να «ζήσει» σε όλα τα relevant touchpoints.

Πίσω όμως από τα projects υπάρχει κάτι που για εμάς έχει εξίσου μεγάλη αξία: οι μακροχρόνιες σχέσεις που έχουμε χτίσει με σημαντικούς πελάτες και η εμπιστοσύνη που αυτές δημιουργούν. Γιατί μια καλή συνεργασία κρίνεται και από το αν μπορείς να εξελίσσεσαι μαζί με το brand και να ανταποκρίνεσαι στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του.

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adb: Ολοκληρώνοντας, ποια είναι η άποψή σας για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνητή νοημοσύνη στο χώρο της επικοινωνίας, δεδομένης και της έλλειψης εμπιστοσύνης προς brands και θεσμούς, που ήδη επιδεικνύει το κοινό; Θα πρέπει να ανησυχεί τον κλάδο η ΑΙ;

Άννα Φουντούλη: Δεν πιστεύω ότι ο κλάδος πρέπει να φοβάται το AI. Αυτό που πρέπει να μας ανησυχεί περισσότερο, είναι η άκριτη χρήση του και, κυρίως, η τάση να του εκχωρούμε αποφάσεις που απαιτούν επαγγελματική κρίση. Σε μια περίοδο όπου η εμπιστοσύνη προς brands, θεσμούς και πληροφορία ήδη δοκιμάζεται, το γεγονός ότι μπορούμε να παράγουμε περισσότερο και γρηγορότερα, δεν σημαίνει ότι πρέπει και να το κάνουμε. Η ευθύνη του PR βρίσκεται ακριβώς εκεί: στην επαλήθευση, στο context και στην απόφαση για το τι αξίζει πραγματικά να βγει προς τα έξω. Το AI μπορεί να μας κάνει ταχύτερους, να ανοίξει νέες δυνατότητες και να μας βοηθήσει να βλέπουμε περισσότερα. Δεν μπορεί όμως να αναλάβει την ευθύνη για όσα επιλέγουμε να πούμε, ούτε για τις επιπτώσεις τους. Γι’ αυτό, για μένα, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν το AI θα αντικαταστήσει το PR. Είναι αν εμείς θα του επιτρέψουμε να υποκαταστήσει την κρίση μας. Και ίσως αυτό είναι το παράδοξο της εποχής: όσο περισσότερη επικοινωνία μπορεί να παράγει η τεχνολογία, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν η ανθρώπινη κρίση, η λογοδοσία και η ευθύνη πίσω από αυτήν.

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Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Καλλιόπη Βασιλείου, Client Service Director

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