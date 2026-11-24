Πρώην διευθύντρια επικοινωνίας της Disney

Η Anthropic προσέλαβε την πρώην διευθύντρια επικοινωνίας της Disney, Kristina Schake, για να αναλάβει την ηγεσία της εταιρικής επικοινωνίας, καθώς η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης προετοιμάζεται για την είσοδό της στο χρηματιστήριο, μετά τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή (IPO) στην ιστορία.

Η Schake εντάχθηκε στην Anthropic τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn. Η τοποθέτησή της έγινε αρχικά γνωστή μέσω του δημοσιογραφικού μέσου Puck. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, δεν αντικαθιστά τη Sasha de Marigny, η οποία κατέχει ήδη τη θέση της επικεφαλής επικοινωνίας της εταιρείας.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Anthropic, δημιουργός του ψηφιακού βοηθού τεχνητής νοημοσύνης, Claude, προετοιμάζεται να εισέλθει στις δημόσιες αγορές. Η εταιρεία συγκέντρωσε 81,3 δισ. δολάρια μέσω της δημόσιας εγγραφής της, διαθέτοντας τις μετοχές της προς 83 δολάρια η καθεμία και εξασφαλίζοντας αποτίμηση περίπου 1,5 τρισ. δολαρίων σε πλήρως απομειωμένη βάση. Η διαπραγμάτευση των μετοχών της αναμένεται να ξεκινήσει την Πέμπτη 26/11 στο Nasdaq.

Η Schake αποχώρησε από την Disney νωρίτερα μέσα στη χρονιά, έπειτα από τέσσερα χρόνια στη θέση της επικεφαλής επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, υπήρξε σύμβουλος του CEO Bob Iger και του διοικητικού συμβουλίου. Προηγουμένως, είχε ηγηθεί της εθνικής εκστρατείας ενημέρωσης για τον εμβολιασμό κατά της Covid-19 επί κυβέρνησης Biden. Επίσης, είχε διατελέσει διευθύντρια παγκόσμιας επικοινωνίας στο Instagram και είχε αναλάβει ανώτερους επικοινωνιακούς ρόλους δίπλα στη Michelle Obama και στην προεκλογική εκστρατεία της Hillary Clinton το 2016.