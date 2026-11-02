Concept, δημιουργικές ιδέες, παραγωγή & project management από την jetdrops για το λανσάρισμα της νέας φθινοπωρινής συλλογής UGG.

Με αφορμή το πανευρωπαϊκό λανσάρισμα της νέας συλλογής FY26/27 και τη global campaign «Born to Feel», η UGG πραγματοποίησε το "UGG Season Event" στις 16 και 17 Οκτωβρίου στον χώρο του ΦΙΑΤ στη Λεωφόρο Συγγρού.

Στόχος του event ήταν να μετατρέψει την παρουσίαση της νέας συλλογής σε μια ολοκληρωμένη φθινοπωρινή εμπειρία μόδας, μουσικής και δημιουργικής έκφρασης.



Τον δημιουργικό σχεδιασμό, το project management και την υλοποίηση του απαιτητικού αυτού διήμερου ανέλαβε η jetdrops, μετατρέποντας τον χώρο σε ένα ολοκληρωμένο UGG experience.



Από την ανάπτυξη δημιουργικών ιδεών για τη φθινοπωρινή ατμόσφαιρα του χώρου μέχρι τη σύλληψη και τον συντονισμό τεσσάρων παράλληλων workshops (Autumn Embossing, Music Studio, Ceramics Painting, Wax Melts Making), η ομάδα συνέβαλε στον δημιουργικό σχεδιασμό και την οργάνωση αυτού του διήμερου event. Τo experience συμπλήρωσαν ξεχωριστά branded corners & activations, αλλά και παιχνίδια που μοίρασαν branded δώρα και κουπόνια στους επισκέπτες.



Πρόκειται για το μεγαλύτερο event που έχει πραγματοποιήσει το brand στη χώρα μας μέχρι σήμερα. Η πρώτη ημέρα (PR event) φιλοξένησε δημοσιογράφους, creators και προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας και της μουσικής (όπως ο Saske και η Josephine), με χορηγό το Famous Grouse και DJ set από τον Nick Jojo.



Η δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Mad Radio και ήταν open to public, προσφέροντας στο κοινό διαδραστικά παιχνίδια, δώρα και φυσικά, την ευκαιρία να συμμετέχουν και εκείνοι στα workshops.



Το αποτέλεσμα αποδεικνύει την ικανότητα της jetdrops να διαχειρίζεται και να συντονίζει επιτυχώς projects μεγάλης κλίμακας και πολυπλοκότητας -από το αρχικό concept και την αισθητική κατεύθυνση, μέχρι το απαιτητικό project management και τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών