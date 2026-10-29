Μια ολοκληρωμένη διοργάνωση που συνδύασε στρατηγική επικοινωνία, δημιουργικό και σκηνογραφικό σχεδιασμό και παραγωγή εκδήλωσης υψηλών απαιτήσεων, αναδεικνύοντας ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η V+O Greece | SEC Newgate, σε συνεργασία με τη YARD και την Unlimited Creativity, υπό την καθοδήγηση της ομάδας Εταιρικής Επικοινωνίας της Ελληνικός Χρυσός, ανέλαβε τη διοργάνωση των επίσημων εγκαινίων του μεταλλείου Σκουριών, ενός από τα μεγαλύτερα μεταλλευτικά έργα χαλκού και χρυσού στην Ευρώπη. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του μεταλλείου στη Βορειοανατολική Χαλκιδική, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εκπροσώπων της Πολιτείας και της τοπικής κοινωνίας, της διοίκησης της Eldorado Gold και της Ελληνικός Χρυσός, καθώς και εκπροσώπων θεσμικών, τραπεζικών, επιχειρηματικών και ακαδημαϊκών φορέων και των ΜΜΕ.

Η ολοκλήρωση του μεταλλείου Σκουριών σηματοδοτεί τη μετάβαση μιας επένδυσης συνολικού ύψους άνω των 2 δισ. Δολαρίων, από τη φάση της κατασκευής στην παραγωγική λειτουργία. Το έργο έχει σημαντικό αποτύπωμα στην απασχόληση, στην ελληνική οικονομία και στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών της Χαλκιδικής. Παράλληλα, η παραγωγή χαλκού ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών.

Για την ανάδειξη αυτού του σημαντικού οροσήμου, οι τρείς εταιρείες συνεργάστηκαν, συνδυάζοντας τη στρατηγική επικοινωνία, τον δημιουργικό σχεδιασμό και την εξειδικευμένη παραγωγή, με στόχο μια ολοκληρωμένη εμπειρία που ανέδειξε τη σημασία και την κλίμακα του έργου.

Η V+O Greece | SEC Newgate είχε τον συνολικό συντονισμό της διοργάνωσης, αναλαμβάνοντας την ευθύνη σχεδιασμού, οργάνωσης και ενοποίησης όλων των επιμέρους συντελεστών της διοργάνωσης. Ως επικεφαλής της συνεργασίας των τριών εταιρειών, διαμόρφωσε τη συνολική εμπειρία της εκδήλωσης, συντόνισε τη συνεργασία μεταξύ των ομάδων, υποστήριξε τη διαχείριση των stakeholders και των σχέσεων με τα ΜΜΕ, το πρωτόκολλο, καθώς και την απρόσκοπτη υλοποίηση της εκδήλωσης σε όλα τα στάδια, από τον αρχικό σχεδιασμό έως την ολοκλήρωσή της. Παράλληλα, υποστήριξε την Ελληνικός Χρυσός στην υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών επικοινωνίας πριν από τα εγκαίνια, διοργανώνοντας ξεναγήσεις στο μεταλλείο, για δημοσιογράφους, θεσμικούς εκπροσώπους και στελέχη επιχειρήσεων.

Η Unlimited Creativity, το διαφημιστικό και δημιουργικό hub του ομίλου V+O | SEC Newgate, ανέλαβε τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη της συνολικής δημιουργικής επικοινωνιακής πλατφόρμας της εκδήλωσης, διαμορφώνοντας ένα συνεκτικό και υψηλών προδιαγραφών δημιουργικό οικοσύστημα που ανέδειξε με συνέπεια το όραμα, το κύρος και τον συμβολισμό της διοργάνωσης. Παράλληλα, επιμελήθηκε το σύνολο των δημιουργικών εφαρμογών και σχεδίασε το οπτικοακουστικό περιεχόμενο της τελετής, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, σύγχρονης και υψηλού αντίκτυπου εμπειρίας για το κοινό.

Η YARD συμμετείχε από την αρχική φάση ανάπτυξης της πρότασης, αναλαμβάνοντας τη συνολική δημιουργική, σκηνογραφική και παραγωγική προσέγγιση της φυσικής εκδήλωσης, από την αρχική σύλληψη έως την τελική υλοποίηση. Διαμόρφωσε τη χωροταξική οργάνωση, τον σχεδιασμό του χώρου και τις παραγωγικές και τεχνολογικές προδιαγραφές, αξιοποιώντας τη μοναδικότητα του βιομηχανικού περιβάλλοντος και αναδεικνύοντας την κλίμακα του νέου μεταλλείου.

Η συνεργασία των εταιρειών είχε ξεκινήσει ήδη από τη νέα εταιρική καμπάνια της Ελληνικός Χρυσός, «Το έργο μας μπροστά». Η Unlimited Creativity ανέπτυξε τη δημιουργική ιδέα και το σενάριο της καμπάνιας, ενώ η YARD ανέλαβε την παραγωγή των τηλεοπτικών ταινιών που προβλήθηκαν στο πλαίσιο της καμπάνιας.

Η V+O Grοup | SEC Newgate βρίσκεται στο πλευρό της Ελληνικός Χρυσός και των Μεταλλείων Κασσάνδρας, παρέχοντας διαχρονικά επικοινωνιακή υποστήριξη, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της σημασίας του έργου για την τοπική κοινωνία, την ελληνική οικονομία και τη χώρα.

Η επιτυχής πραγματοποίηση των εγκαινίων αποτέλεσε αποτέλεσμα της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός και των τριών εταιρειών, με διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς ρόλους, και της κοινής τους προσπάθειας να αναδείξουν ένα σημαντικό επενδυτικό και παραγωγικό ορόσημο για την Ελλάδα.