«Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων με διαφορετικές εμπειρίες, οπτικές και δεξιότητες, που μοιράζονται το ίδιο πάθος για ένα καλό αποτέλεσμα».

adb: Στη νέα εποχή της επικοινωνίας, ποια χαρακτηριστικά, δεξιότητες και δυνατότητες πρέπει να διαθέτουν τα PR Agencies και τα στελέχη του χώρου, ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα και να ξεχωρίζουν σήμερα αλλά και τα επόμενα χρόνια;

Κλειώ Κούβελα: Οι λέξεις έγιναν άφθονες. Σήμερα ο καθένας μπορεί να παράγει ένα κείμενο ή μια ιδέα σε δευτερόλεπτα. Η κριτική σκέψη όμως έγινε σπάνια. Γι’ αυτό ένα PR agency πρέπει πρώτα απ’ όλα να ξεχωρίζει τι έχει πραγματική αξία και να έχει το θάρρος να πει στον πελάτη τι δεν αξίζει να ειπωθεί. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη πολύτιμος σύμμαχος σε αυτό, καθώς επιταχύνει την έρευνα, την ανάλυση και την παραγωγή και αφήνει χρόνο για όσα έχουν σημασία. Χρειάζονται όμως και οι δεξιότητες του αναλογικού κόσμου, που δεν πρέπει να βιαστούμε να ακυρώσουμε, όπως η σχέση εμπιστοσύνης με έναν δημοσιογράφο, η προσωπική επαφή, η ικανότητα να γράφεις από το μηδέν ένα κείμενο με αντίκτυπο. Μπορεί να ακούγεται old school, όμως εκεί χτίζεται η αξιοπιστία. Σε προνομιακή θέση θα βρεθούν όσοι έχουν την εκπαίδευση και την ευστοχία να συνδυάζουν τους δύο κόσμους, ανάλογα με το τι απαιτεί κάθε περίσταση. Η τεχνολογία πολλαπλασιάζει ό,τι κάνουμε. Η κριτική σκέψη αποφασίζει τι αξίζει να γίνει.

Κλειώ Κούβελα, Director, PITCH PR

adb: Έχουν αλλάξει οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των brands από έναν PR συνεργάτη; Πώς έχει εξελιχθεί αντίστοιχα η πρόταση της δικής σας εταιρείας και πού εστιάζετε σήμερα;

Αργυρώ Κωνσταντινίδη: Σήμερα, η επικοινωνία καλείται να ξεχωρίσει σε ένα περιβάλλον όπου η πληροφορία πολλαπλασιάζεται, η τεχνητή νοημοσύνη διευκολύνει την παραγωγή περιεχομένου και η προσοχή του κοινού περιορίζεται. Δεν αρκεί μια εταιρεία να έχει κάτι να πει. Σημασία έχει να εντοπίζεις τι αξίζει να επικοινωνηθεί, πότε και με ποιον τρόπο μπορεί να αποκτήσει ενδιαφέρον για τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό. Στην Pitch PR επενδύουμε χρόνο στο να γνωρίζουμε σε βάθος κάθε εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε, τους ανθρώπους της, τις ανάγκες και τους στόχους της. Θέλουμε να λειτουργούμε ως προέκταση της ομάδας της, να κατανοούμε τις προτεραιότητές της και να αναζητούμε διαρκώς νέες ιδέες και αφορμές για επικοινωνία. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων με διαφορετικές εμπειρίες, οπτικές και δεξιότητες, που μοιράζονται το ίδιο πάθος για ένα καλό αποτέλεσμα. Δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα και όλα όσα συμβαίνουν σε κάθε κλάδο, φροντίζοντας έτσι η επικοινωνία των πελατών μας να μην είναι αυτοαναφορική, αλλά να έρχεται σε δημιουργική αλληλεπίδραση με τις τάσεις, τις εξελίξεις και όσα πραγματικά απασχολούν την κοινωνία και τον δημόσιο διάλογο.

Αργυρώ Κωνσταντινίδη, Director, PITCH PR

adb: Ποιες συνεργασίες ή projects θεωρείτε ότι αποτυπώνουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο δουλεύετε σήμερα και την ιδιαίτερη αξία που επιδιώκετε να προσφέρετε στους πελάτες σας;

Αργυρώ Κωνσταντινίδη: Αυτό που χαρακτηρίζει τη δουλειά μας είναι ότι δεν ακολουθούμε την ίδια συνταγή σε κάθε συνεργασία. Είτε πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία, μια εκδήλωση ή μια συνεργασία που εξελίσσεται εδώ και χρόνια, αναζητούμε κάθε φορά την προσέγγιση που ταιριάζει καλύτερα στον στόχο και στους ανθρώπους πίσω από αυτήν.

Στη συνεργασία του Netflix με το ΕΚΚΟΜΕΔ, συμβάλαμε σε μια πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους δημιουργούς στην Ελλάδα να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό του Netflix. Για τη FLIP, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε μια εκδήλωση που έφερε κοντά δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου, αναδεικνύοντας με δημιουργικό τρόπο την αξία της επαναχρησιμοποίησης τεχνολογικών συσκευών. Παράλληλα, μέσα από το Rethink Drink, συμμετέχουμε από το 2024 στην προσπάθεια της ΕΝΕΑΠ και του Υπουργείου Υγείας για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ.

Εξίσου χαρακτηριστικές του τρόπου δουλειάς μας είναι οι μακροχρόνιες συνεργασίες μας με εταιρείες όπως η Google, η Ayvens, η Kaspersky και η Κρι Κρι, μεταξύ άλλων. Η εμπιστοσύνη που έχει χτιστεί μέσα στον χρόνο, μας επιτρέπει να γνωρίζουμε σε βάθος τις ανάγκες τους, να εξελισσόμαστε μαζί τους και να αναζητούμε διαρκώς νέες ευκαιρίες επικοινωνίας.

adb: Ολοκληρώνοντας, ποια είναι η άποψή σας για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνητή νοημοσύνη στο χώρο της επικοινωνίας, δεδομένης και της έλλειψης εμπιστοσύνης προς brands και θεσμούς, που ήδη επιδεικνύει το κοινό; Θα πρέπει να ανησυχεί τον κλάδο το ΑΙ;

Κλειώ Κούβελα: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν επηρεάζει όλους τους κλάδους με τον ίδιο τρόπο. Στην επικοινωνία η αλλαγή είναι βαθιά, αλλά όχι ολοκληρωτική. Είναι όμως σχεδόν νομοτελειακό ότι ό,τι μπορεί να αυτοματοποιηθεί, θα αυτοματοποιηθεί. Οι επαναλαμβανόμενες εργασίες γίνονται ήδη πιο γρήγορα και ο χρόνος που κερδίζεται πηγαίνει στη στρατηγική σκέψη. Η πραγματική ανησυχία βρίσκεται αλλού. Σε ένα κοινό που ήδη δυσπιστεί απέναντι σε brands και θεσμούς, το AI μπορεί να γεννήσει πλαστές προσωπικότητες, όπως ψηφιακούς εκπροσώπους και «ειδικούς», που μοιάζουν αληθινοί χωρίς να είναι. Όταν δεν ξέρεις ποιος σου μιλά, παύεις να εμπιστεύεσαι αυτό που ακούς. Εκεί ο ρόλος του κλάδου γίνεται πιο κρίσιμος, καθώς η ευθύνη για το τι λέγεται, από ποιον και πώς, δεν αυτοματοποιείται. Το AI δεν πρέπει να μας φοβίζει. Πρέπει να μας κάνει πιο απαιτητικούς, ώστε να το χρησιμοποιούμε με διαφάνεια και μέτρο και να υπερασπιζόμαστε αυτό που κανένας αλγόριθμος δεν μπορεί να παράγει: την αυθεντική φωνή.

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Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Κατερίνα Τσιτσιρίγγου, Back office

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