V+O Greece | SEC Newgate: 25+ χρόνια εμπειρίας σε όλο το φάσμα της χρηματοοικονομικής επικοινωνίας, από τη διαμόρφωση της επενδυτικής ιστορίας έως την εισαγωγή και τη διαρκή παρουσία στις κεφαλαιαγορές

adb: Γιατί πιστεύετε ότι η χρηματοοικονομική επικοινωνία βρίσκεται στο επίκεντρο τα τελευταία χρόνια;

Πλέον η μεγαλύτερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις είναι να κερδίσουν και να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη σε ένα περιβάλλον που γίνεται ολοένα πιο σύνθετο και απαιτητικό. Η αγορά πλέον αξιολογεί όχι μόνο τα οικονομικά μεγέθη, αλλά και την αξιοπιστία και την ικανότητα της διοίκησης να υλοποιεί τη στρατηγική, τη συνέπεια στις επιλογές, τη διακυβέρνηση και την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται μόνο όταν υπάρχει μια εισαγωγή, μια συναλλαγή ή μια κρίσιμη ανακοίνωση. Δημιουργείται συστηματικά μέσα από συνεπή και ουσιαστική επικοινωνία. Το επενδυτικό και ευρύ κοινό αναζητά ολοένα περισσότερο σαφή στρατηγική, συνέπεια στα μηνύματα και διαφάνεια. Θέλει να κατανοήσει όχι μόνο τι πετυχαίνει μια εταιρεία σήμερα, αλλά και με ποιον τρόπο μπορεί να δημιουργήσει αξία στο μέλλον. Αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος της χρηματοοικονομικής επικοινωνίας: να γεφυρώνει την επιχειρηματική στρατηγική με τις προσδοκίες της αγοράς και να αναδεικνύει την αξία και τις προοπτικές της. Στην πραγματικότητα, η χρηματοοικονομική επικοινωνία αντανακλά μια βαθύτερη μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο η στρατηγική επικοινωνία έχει ενταχθεί στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής όπου η σημασία της δεν ήταν πάντοτε αυτονόητη. Δεν αποτελεί υποστηρικτική λειτουργία ούτε περιορίζεται στην προβολή οικονομικών αποτελεσμάτων. Είναι συμβουλευτική διοίκησης που συνδέει τη στρατηγική, τη διακυβέρνηση και τις επιλογές της ηγεσίας με όσα χρειάζεται να κατανοήσει και να εμπιστευθεί η αγορά.

adb: Πρόσφατα η V+O Greece | SEC Newgate επιλέχθηκε ως Workshop Partner της Euronext Athens για το πρόγραμμα IPOready. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η διάκριση;

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, αλλά κυρίως ουσιαστική αναγνώριση μιας εξειδίκευσης που έχει χτιστεί σε περισσότερα από 25 χρόνια και σε πραγματικές συνθήκες αγοράς. Ως στρατηγικός σύμβουλος χρηματοοικονομικής επικοινωνίας, υποστηρίζουμε εταιρείες και διοικήσεις σε όλη τη διαδρομή τους προς και εντός των κεφαλαιαγορών: από την προετοιμασία για εισαγωγή στο χρηματιστήριο, τις εκδόσεις ομολόγων, τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και τις συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) έως τη λειτουργία τους ως εισηγμένες εταιρείες. Η εμπειρία αυτή περιλαμβάνει ορισμένες από τις μεγαλύτερες συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και μας επιτρέπει να κατανοούμε όχι μόνο πώς διαμορφώνεται μια επενδυτική ιστορία, αλλά και πώς πρέπει να «αντέχει» στον έλεγχο της αγοράς. Το IPOready είναι το κορυφαίο εξειδικευμένο πρόγραμμα προετοιμασίας του Ομίλου Euronext, που απευθύνεται σε ανώτατα διοικητικά στελέχη (C-Level executives) εταιρειών που διερευνούν το ενδεχόμενο εισαγωγής στο χρηματιστήριο μέσα στα επόμενα 1 έως 3 χρόνια. Ξεκινώντας το 2015 από τη Euronext και σε συνεργασία με το INSEAD, το IPOready έχει στηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερες από 1.300 εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από δίκτυο περισσότερων από 80 εξειδικευμένων συνεργατών, ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αποτελεί τον διεθνή εταίρο του προγράμματος. Η συμμετοχή μας στο IPOready μάς δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρουμε όχι θεωρητικές αρχές, αλλά πρακτική γνώση από σύνθετες συναλλαγές: πώς μια εταιρεία προετοιμάζει το αφήγημά της, πώς ευθυγραμμίζει τη διοίκηση γύρω από αυτό και πώς επικοινωνεί με συνέπεια την αξία και τις προοπτικές της. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στην καλύτερη προετοιμασία δυναμικά αναπτυσσόμενων ελληνικών εταιρειών που στοχεύουν στην άντληση κεφαλαίων μέσω της κεφαλαιαγοράς. Και σίγουρα είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια μαζί με τη Euronext Athens, σε μια περίοδο που η ελληνική κεφαλαιαγορά εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης.

adb: Μπορείτε να μοιραστείτε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα από την εμπειρία σας στη χρηματοοικονομική επικοινωνία;

Ένα ιδιαίτερα σύνθετο και ομολογουμένως μοναδικό έργο ήταν η επικοινωνιακή υποστήριξη της ένταξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο της Euronext. Η συναλλαγή έπρεπε να γίνει κατανοητή ταυτόχρονα από επενδυτές, εισηγμένες εταιρείες, εποπτικές αρχές, θεσμούς και φορείς, αλλά και από τη διεθνή χρηματοοικονομική κοινότητα - κοινά με διαφορετικές προσδοκίες και κριτήρια αξιολόγησης. Η δική μας συμβολή δεν περιορίστηκε στην ανακοίνωση της συναλλαγής. Διαμορφώσαμε ένα συνεκτικό αφήγημα για τη σημασία της στην ανάπτυξη και τη διεθνοποίηση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και το «μεταφράσαμε» σε στοχευμένες δράσεις engagement για κάθε κρίσιμη ομάδα stakeholders. Εξίσου χαρακτηριστική ήταν η πρόσφατη εισαγωγή της Star Bulk στη Euronext Athens. Η παράλληλη εισαγωγή στην Αθήνα της μεγαλύτερης εισηγμένης ναυτιλιακής εταιρείας ξηρού φορτίου στις ΗΠΑ και μίας από τις μεγαλύτερες διεθνώς ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων είχε ισχυρό συμβολισμό. Η επικοινωνιακή πρόκληση ήταν να μετατρέψουμε αυτόν το συμβολισμό σε σαφή επενδυτική και θεσμική σημασία: να αναδείξουμε τόσο την αξία της ίδιας της εισαγωγής, όσο και την επανασύνδεση της ελληνικής ναυτιλίας με την ελληνική κεφαλαιαγορά. Στην εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στη Euronext Athens, η πρόκληση ήταν διαφορετική. Η πολύ υψηλή αναγνωρισιμότητα ενός από τα μεγαλύτερα retail brand names στην Ελλάδα δεν αρκούσε για την επενδυτική κοινότητα. Η στρατηγική μας προσέγγιση εστίασε στη μετάβαση από ένα οικείο καταναλωτικό brand σε μια σαφή και ελκυστική επενδυτική ιστορία, αποτυπώνοντας με όρους αγοράς τη στρατηγική, τη θέση και τις προοπτικές της εταιρείας.

adb: Τι χαρακτηρίζει μια επιτυχημένη χρηματοοικονομική επικοινωνιακή στρατηγική;

Μέσα από τη μακροχρόνια εμπειρία μας, έχουμε διαπιστώσει ότι τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη, αν και απαραίτητα, δεν αρκούν για την επιτυχία μιας συναλλαγής. Η αγορά πρέπει να κατανοήσει γιατί η εταιρεία αποτελεί ελκυστική επενδυτική πρόταση, πώς η στρατηγική της δημιουργεί μελλοντική αξία και γιατί η διοίκησή της μπορεί να την υλοποιήσει. Γι’ αυτό η δική μας προσέγγιση ξεκινά πριν από τη διατύπωση των μηνυμάτων: από την ουσιαστική κατανόηση της εταιρείας, του επιχειρηματικού της μοντέλου, του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται και των προσδοκιών της αγοράς. Στη συνέχεια μετατρέπουμε τη στρατηγική και τα σύνθετα δεδομένα σε ένα συνεκτικό και αξιόπιστο επενδυτικό αφήγημα, ευθυγραμμίζουμε τα κρίσιμα κοινά γύρω από αυτό και διασφαλίζουμε ότι μπορεί να υποστηριχθεί με συνέπεια σε κάθε στιγμή. Εκεί βρίσκεται η δική μας εξειδίκευση: στη σύνδεση της επιχειρηματικής ουσίας με την αντίληψη της αγοράς, καθιστώντας την αξία που φέρει η εταιρεία κατανοητή, αξιόπιστη και ελκυστική στο επενδυτικό κοινό.

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Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Βασίλης Μουρδουκούτας, Chief Strategy & Growth Officer- V+O Group | SEC Newgate

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