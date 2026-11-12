Με τη δωρεάν διάθεση Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑρρένΑ για έναν ολόκληρο χρόνο, η Νερά Πηγών Γράμμου Α.Ε. ενισχύει τη λειτουργία του εκπαιδευτικού πολυχώρου του Οργανισμού στο Κορωπί, συμβάλλοντας στην καθημερινή φιλοξενία των μαθητών που συμμετέχουν στις βιωματικές δράσεις για τα δικαιώματα του παιδιού.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑρρένΑ αναγνωρίζει τη σημασία της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης των παιδιών σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους, τα δικαιώματά τους και το μέλλον τους, στηρίζοντας το πρόγραμμα LearnSmilePlay Days του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Το πρόγραμμα LearnSmilePlay Days πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα στον εκπαιδευτικό πολυχώρο του Οργανισμού στο Κορωπί και απευθύνεται σε σχολεία. Πρόκειται για έναν χώρο που συνδυάζει αίθουσες εκπαίδευσης με εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας, αθλητισμού και ελεύθερου παιχνιδιού, καθώς και χώρους επαφής με το φυσικό περιβάλλον, όπως περιβόλι και παραδοσιακή φάρμα με ζώα.

Μέσα από βιωματικές και διαδραστικές δραστηριότητες, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους. Παράλληλα, εξερευνούν σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τη ζωή και την καθημερινότητά τους, αναπτύσσοντας γνώσεις και δεξιότητες μέσα από τη χαρά της ανακάλυψης, της συνεργασίας και του παιχνιδιού.

Η Νερά Πηγών Γράμμου Α.Ε. αναλαμβάνει τη δωρεάν διάθεση Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑρρένΑ για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού πολυχώρου για έναν ολόκληρο χρόνο, συμβάλλοντας στην καθημερινή φιλοξενία των παιδιών που συμμετέχουν στις δράσεις του προγράμματος.

Με αυτή τη συνεργασία, το νερό ΑρρένΑ συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα δράσεις που προάγουν τη γνώση, την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη των παιδιών.