Καθαρά δικαιώματα πάνω από 11 εκατ. ευρώ διανέμει η AUTODIA στους δημιουργούς/δικαιούχους της

Σε μία νέα εποχή εντατικής ανάπτυξης με τεχνολογίες αιχμής εισέρχεται η AUTODIA, σε συνδυασμό με το νέο κοινωνικό πρόγραμμα για τους ανθρώπους της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας που περιλαμβάνει ενίσχυση μέσα από το Ταμείο Αρωγής Μελών, υγειονομική περίθαλψη και επαγγελματική ασφάλιση.

Πιστή στις δεσμεύσεις της και αφοσιωμένη στη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών και παροχών προς τα μέλη της, η AUTODIA αξιοποιεί καινοτόμα εργαλεία και ευκαιρίες για την εφαρμογή ενός πλάνου που θα διαμορφώσει ασφαλείς προοπτικές για τον Οργανισμό στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ).

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση Μελών

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3/7, παρουσία πλήθους Ελλήνων συνθετών, στιχουργών και μουσικών εκδοτών, δόθηκε το πράσινο φως για μια σειρά δράσεων που θα καταστήσουν ακόμα πιο αποτελεσματικό και ανθεκτικό το αποτύπωμα του Οργανισμού ως θεματοφύλακα της συλλογικής διαχείρισης στη χώρα.

Διανομή Α’ Εξαμήνου 2026

Δικαιώματα πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ (καθαρό ποσό) θα λάβουν οι δημιουργοί και δικαιούχοι της AUTODIA για το Α’ Εξάμηνο 2026. Το ποσό αυτό εμφανίζεται αυξημένο κατά 20% σε σχέση με το αντίστοιχο Α’ Εξάμηνο 2025. Η αποστολή των εκκαθαρίσεων για τη Διανομή Ιουνίου 2026 ξεκίνησε την Τετάρτη 8 Ιουλίου.

Από τα εγκεκριμένα αποτελέσματα της χρήσης 2025, προκύπτουν καθαρά δικαιώματα προς διανομή συνολικά πάνω από 28 εκατομμύρια ευρώ, από τις ακόλουθες πηγές εσόδων: Δημόσια Εκτέλεση με Μηχανικά Μέσα, Ζωντανή Εκτέλεση (Συναυλίες, Πανηγύρια κ.ά.) Κινηματογράφους, Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Online (ΜΙΝΤ, ΤheMLC, Netflix, Apple TV+, Disney κ.ά.), Μεγάλες Συναυλίες (Major Live Concerts), Μηχανική Αναπαραγωγή (Ανεξάρτητες παραγωγές - BIEM/IFPI), Δικαιώματα Εξωτερικού, Ιδιωτικό Αντίγραφο και Άδειες για Οπτικοακουστικές Παραγωγές (Synchro).

Κύρια οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2025:

Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνουν τη σταθερή πορεία της AUTODIA και διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της. Συνοπτικά:

Αύξηση κατά 23,5% των εσόδων που διαμορφώθηκαν στα 37,5 εκατομμύρια ευρώ.

των εσόδων που διαμορφώθηκαν στα 37,5 εκατομμύρια ευρώ. Αύξηση κατά 22,7% των καθαρών δικαιωμάτων προς τα μέλη/δικαιούχους που προέκυψαν στη χρήση αυτή, ξεπερνώντας τα 28 εκατομμύρια ευρώ.

των καθαρών δικαιωμάτων προς τα μέλη/δικαιούχους που προέκυψαν στη χρήση αυτή, ξεπερνώντας τα 28 εκατομμύρια ευρώ. Αξιοσημείωτη αύξηση των online δικαιωμάτων (music streaming / VOD) που ανήλθαν σε 8,5 εκατομμύρια ευρώ .

. Αύξηση κατά 17,5% των μελών με απευθείας σύμβαση (2.210), με μεγάλη εισδοχή εμπορικού και διαχρονικού ρεπερτορίου.

Επιχειρησιακή ανάπτυξη με τεχνολογίες αιχμής:

Διερεύνηση συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, με στόχο τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διεργασιών του οργανισμού.

Ενσωμάτωση εφαρμογών ΤΝ για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, την ενίσχυση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέας γενιάς πληροφοριακού συστήματος για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών του Οργανισμού σε επίπεδο τεκμηρίωσης και διανομής.

Ενίσχυση Ταμείου Αρωγής μελών AUTODIA:

Εγκρίθηκε η διοργάνωση μεγάλης συναυλίας τον ερχόμενο Νοέμβριο με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση του Ταμείου Αρωγής «Νίκος Αντύπας» των μελών του για την αντιμετώπιση έκτακτων, επειγουσών και βιοποριστικών αναγκών τους, κυρίως για ζητήματα ασθένειας, καθώς και για την υποστήριξη κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.

Πρόγραμμα Ασφαλιστικής Κάλυψης Υγείας:

Οι δημιουργοί/δικαιούχοι μέλη της AUTODIA θα μπορούν να έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ειδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης υγείας.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ασφάλισης:

Αποφασίστηκε η διερεύνηση δυνατότητας σύστασης Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), το οποίο θα μπορεί να εξασφαλίσει στους δημιουργούς/δικαιούχους μέλη της AUTODIA, εφάπαξ ή συνταξιοδοτικά οφέλη.