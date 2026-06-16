Με επίκεντρο τα καταστήματά της και τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, η εταιρεία ένωσε για ακόμη μία χρονιά τους ανθρώπους της σε δράσεις προσφοράς, αλληλεγγύης και φροντίδας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 4.500 εθελοντών και την υλοποίηση 150 δράσεων σε όλη την Ελλάδα, η ΑΒ Βασιλόπουλος γιόρτασε για 16η συνεχόμενη χρονιά την Ημέρα Εθελοντισμού. Την Κυριακή 31 Μαΐου, οι άνθρωποι της ΑΒ από τα καταστήματα, τα κεντρικά γραφεία, τα κέντρα διανομής και τις βοηθητικές υπηρεσίες ένωσαν τις δυνάμεις τους, δίνοντας έμπρακτα το παρών σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρέθηκαν ιδιαίτερα τα καταστήματα της ΑΒ σε όλη την Ελλάδα, τα οποία βρίσκονται καθημερινά δίπλα στις γειτονιές και τις τοπικές κοινωνίες, γνωρίζοντας από κοντά τις ανάγκες τους.

Από τη Φλώρινα και την Καλαμάτα, μέχρι το Ηράκλειο Κρήτης, το Ελληνικό, την Κυψέλη, τα Πατήσια, τη Νέα Ιωνία και Νέα Λιόσια, οι ομάδες των καταστημάτων της ΑΒ ανέλαβαν δράση, στηρίζοντας φορείς, σχολεία, οργανώσεις και ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Με πρωτοβουλίες που αφορούσαν την κοινωνική προσφορά, τη συμπερίληψη, την αιμοδοσία, την εκπαίδευση, την προστασία του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση για τη σπατάλη τροφίμων, οι άνθρωποι της ΑΒ απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι η φροντίδα γίνεται πράξη μέσα στην ίδια την κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα:

Οι ομάδες των καταστημάτων ΑΒ από τον Περισσό, τα Πατήσια, τη Λαμπρινή, τη Νέα Ιώνια, την Κυψέλη, τα Νέα Λιόσια συμμετείχαν σε πρωτοβουλία στήριξης της μη κερδοσκοπικής ομάδας «Δρομείς Ελπίδας»,

με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά αυτοκινήτου που θα ενισχύσει το έργο της.

Στη Φλώρινα, οι άνθρωποι της ΑΒ συμμετείχαν σε δράση ευαισθητοποίησης με θέμα «Αθλητισμός και Συμπερίληψη», σε συνεργασία με τον Δήμο Φλώρινας, μπαίνοντας στη θέση του άλλου μέσα από διαδρομή και προπόνηση με αμαξίδια, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Φλώρινας.

Στο Ηράκλειο Κρήτης, οι ομάδες των καταστημάτων της ΑΒ πραγματοποίησαν δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη σπατάλη τροφίμων σε δημοτικά σχολεία, σε συνεργασία με την Τράπεζα Τροφίμων Κρήτης.

Στην Καλαμάτα, οι άνθρωποι της ΑΒ προχώρησαν σε συγκέντρωση ειδών με την οργάνωση «Κιβωτός του Κόσμου» και συμμετείχαν σε εθελοντική αιμοδοσία, ενώ στο Ελληνικό, η ομάδα του καταστήματος συγκέντρωσε τρόφιμα για την οργάνωση «Αμυμώνη», στηρίζοντας έμπρακτα ανθρώπους και οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Οι δράσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες ομάδες της εταιρείας. Στα κεντρικά γραφεία της ΑΒ Βάρης και Γλυφάδας, οι εργαζόμενοι συμμετείχαν σε εκπαιδευτική και εθελοντική πρωτοβουλία σε συνεργασία με την οργάνωση προστασίας θαλάσσιας χελώνας «Αρχέλων», που περιλάμβανε ξενάγηση στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών, υιοθέτηση μίας θαλάσσιας χελώνας και της δεξαμενής φιλοξενίας της, καθώς και εθελοντικό καθαρισμό στην παραλία της Γλυφάδας. Επιπλέον, στα κεντρικά γραφεία και στις Κεντρικές Αποθήκες Οινοφύτων και Μάνδρας πραγματοποιήθηκε συλλογή ειδών για «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με παιδικά ρούχα και τρόφιμα ανάγκης.

Η 16η Ημέρα Εθελοντισμού ΑΒ ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά τη δύναμη της συλλογικής προσφοράς και τη σημασία της σταθερής παρουσίας της ΑΒ στις τοπικές κοινωνίες. Μέσα από το εκτενές δίκτυο των καταστημάτων της, η εταιρεία βρίσκεται καθημερινά κοντά στους ανθρώπους, όχι μόνο μέσα από την αγοραστική εμπειρία, αλλά και μέσα από πρωτοβουλίες που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο.

Για την ΑΒ Βασιλόπουλος, ο εθελοντισμός δεν είναι μια μεμονωμένη δράση, αλλά μια στάση ευθύνης που καλλιεργείται καθημερινά.