Η ΑΒ Βασιλόπουλος, μέσω του προγράμματος «Τρόφιμα Αγάπης», αξιοποιεί προϊόντα που διαφορετικά θα μπορούσαν να απορριφθούν για να στηρίξει ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αναδεικνύοντας έτσι τη δέσμευσή της για λιγότερη σπατάλη και περισσότερη κοινωνική αλληλεγγύη

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, μέσω του προγράμματος «Τρόφιμα Αγάπης», αξιοποιεί προϊόντα που διαφορετικά θα μπορούσαν να απορριφθούν για να στηρίξει ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αναδεικνύοντας έτσι τη δέσμευσή της για λιγότερη σπατάλη και περισσότερη κοινωνική αλληλεγγύη. Συνολικά, οι δωρεές της ΑΒ Βασιλόπουλος έχουν αυξηθεί κατά 111% σε σχέση με το 2019, ενώ από την αρχή του 2026 μέχρι σήμερα έχουν προσφερθεί περισσότερα από 11 εκατομμύρια γεύματα. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η εταιρεία αναδεικνύει τους φετινούς «Πρωταθλητές στα Τρόφιμα Αγάπης», επιβραβεύοντας τις ομάδες των τριών καταστημάτων που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους: το κατάστημά της στο Κερατσίνι (στην οδό Π. Τσαλδάρη) και δύο καταστήματά της στην Κω.

«Τρόφιμα Αγάπης»: Όταν η μείωση της σπατάλης γίνεται κοινωνική προσφορά

Από το 2013, τα «Τρόφιμα Αγάπης» αποτελούν σταθερό πυλώνα της κοινωνικής και περιβαλλοντικής δράσης της ΑΒ Βασιλόπουλος. Μέσω των αποθηκών και του δικτύου καταστημάτων της, η εταιρεία διαθέτει σε κοινωφελείς φορείς προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων φρέσκων ειδών, που παραμένουν απολύτως κατάλληλα για κατανάλωση, αλλά πλησιάζουν στην ημερομηνία λήξης τους ή παρουσιάζουν μικρές φθορές στη συσκευασία τους.

Με πολύτιμους συνεργάτες την Τράπεζα Τροφίμων και την οργάνωση «Μπορούμε», η δράση στηρίζει σήμερα 250 φορείς που προσφέρουν βοήθεια σε περισσότερους από 120.000 συνανθρώπους μας, καλύπτοντας σε ορισμένες περιπτώσεις έως και το 90% των αναγκών σίτισής τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2025 προσέφερε περισσότερα από 17 εκατομμύρια γεύματα.

Παράλληλα, η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει πετύχει μείωση της σπατάλης κατά 22% στα καταστήματα και τις αποθήκες της σε σχέση με το 2019, μέσα από τη βελτίωση των διαδικασιών, την εκπαίδευση των ανθρώπων της και τη συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς.

Τρεις «Πρωταθλητές» με ξεχωριστές επιδόσεις

Μέσα από τον εσωτερικό θεσμό «Πρωταθλητές στα Τρόφιμα Αγάπης», που υλοποιείται εδώ και έξι χρόνια, η ΑΒ Βασιλόπουλος επιβραβεύει τις ομάδες των καταστημάτων που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους. Κάθε τρίμηνο αναγνωρίζονται πέντε καταστήματα, ενώ σε ετήσια βάση αναδεικνύονται οι «Πρωταθλητές της Χρονιάς».

Για την περίοδο ενός έτους, η ομάδα του καταστήματος του Κερατσινίου (στην οδό Π. Τσαλδάρη) διέθεσε σε δωρεά το 86% των τροφίμων που αποσύρθηκαν από τα ράφια, σημειώνοντας ιδιαίτερα σημαντική πρόοδο σε σύγκριση με το 30% του προηγούμενου δωδεκαμήνου. Αντίστοιχα, οι ομάδες των δύο καταστημάτων στην περιοχή Λάμπη και στο κέντρο της πόλης της Κω ισοβάθμησαν, επιτυγχάνοντας ποσοστό 89% και επιβεβαιώνοντας τη σταθερά υψηλή τους απόδοση και τη διαρκή προσήλωσή τους στους στόχους του προγράμματος.

Η βράβευση των ανθρώπων των τριών καταστημάτων πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου, αναγνωρίζοντας τη συλλογική προσπάθεια και την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχία της πρωτοβουλίας.

Με σταθερή επιδίωξη να μη χάνεται κανένα τρόφιμο που μπορεί να αξιοποιηθεί, η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να μετατρέπει την υπεύθυνη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων σε ουσιαστική προσφορά για την κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Τρόφιμα Αγάπης»: https://www.ab.gr/responsible/lovefood.