Η AVIN ενώνει τις δυνάμεις της με τον οργανισμό Make-A-Wish Ελλάδος και καλεί τους πελάτες των πρατηρίων της να προσφέρουν πόντους μέσω της εφαρμογής της AVIN Κερδίζω, μετατρέποντας μια απλή καθημερινή κίνηση σε μια πράξη ουσιαστικής προσφοράς.
Η AVIN ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δράση προσφοράς, καθώς 10πλασιάζει τους πόντους που δωρίζουν οι πελάτες μέσω της AVIN Κερδίζω .
Πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε στην εκπλήρωση μιας ευχής παιδιού
Η συμμετοχή είναι απλή, εύκολη και γρήγορη.
- Κατεβάζεις ή ανοίγεις την εφαρμογή AVIN Κερδίζω
- Συγκεντρώνεις πόντους από τις καθημερινές σου συναλλαγές σου στα πρατήρια AVIN
- Χαρίζεις όσους πόντους θέλεις από το υπόλοιπό σου για να στηρίξεις το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος
- Η AVIN 10πλασιάζει τους πόντους που προσφέρει, 10πλασιάζοντας έτσι τη συνολική προσφορά
- Η AVIN μετατρέπει τους πόντους σε χρηματική δωρεά προς το Make-A-Wish Ελλάδος εκ μέρους σου, ώστε να εκπληρωθούν ακόμη περισσότερες ευχές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες!
Η ενέργεια υποστήριξης του Make-A-Wish Ελλάδος εντάσσεται στην πρωτοβουλία « AVIN Στηρίζω » και εκφράζει τη διαχρονική δέσμευση της AVIN να βρίσκεται δίπλα στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, με συνέπεια, φροντίδα και ουσιαστική προσφορά.