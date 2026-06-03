Ενισχυμένη γυναικεία παρουσία και περαιτέρω ανάπτυξη της εμπορικής στρατηγικής με έμφαση στη συμπερίληψη για τις αγορές της Ελλάδας, της Μάλτας, της Κύπρου και του Ισραήλ

Νέα καθήκοντα στη Διοικητική Ομάδα της BAT Hellas ανέλαβαν από την 1η Ιουνίου η κα Πέγκυ Καμπόλη, ως Demand Planning Manager, και η κα Θάλεια Κολέτση, ως Business Insights Manager, με χώρες ευθύνης την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Κύπρο και το Ισραήλ.

Η κα Καμπόλη, ως Demand Planning Manager, είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό της ζήτησης και την υποστήριξη της εμπορικής ανάπτυξης μέσω αξιοποίησης δεδομένων. Η κα Κολέτση, ως Business Insights Manager, εστιάζει στην ανάλυση δεδομένων αγοράς και καταναλωτικής συμπεριφοράς, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της εμπορικής στρατηγικής.

Οι συγκεκριμένες προαγωγές αντικατοπτρίζουν στην πράξη την κουλτούρα ίσων ευκαιριών και εσωτερικής εξέλιξης που εφαρμόζει η εταιρεία, καθώς περίπου το 8% των εργαζομένων προχώρησε σε εσωτερικές μετακινήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ μία στις τέσσερις εσωτερικές μετακινήσεις οδήγησε σε ανάληψη ρόλων στη Διοικητική Ομάδα από γυναίκες. Η BAT Hellas καταγράφει ισορροπημένη εκπροσώπηση φύλου, με αυξημένη συμμετοχή γυναικών στη Διοικητική της Ομάδα (55% έναντι 45% ανδρών). Η ίδια ισόρροπη εκπροσώπηση διατηρείται σταθερά τόσο στο σύνολο των θέσεων ευθύνης (52% γυναίκες και 48% άνδρες) όσο και στο ευρύτερο ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού (51% γυναίκες και 49% άνδρες). Παράλληλα, η δυναμική της εταιρείας ενισχύεται από το πολυγενεακό περιβάλλον εργασίας της, στο οποίο συνυπάρχουν και συνεργάζονται τέσσερις διαφορετικές γενιές, στοιχείο που διασφαλίζει πολυφωνία, ευρύτερη οπτική προσέγγιση και σύνθεση διαφορετικών εμπειριών στην καθημερινή λειτουργία.

Η στρατηγική επένδυση στην εξέλιξη των ανθρώπων της και η προσήλωση σε μια απόλυτα συμπεριληπτική κουλτούρα αποτελούν βασικό πυλώνα του μετασχηματισμού της εταιρείας. Με τις νέες αυτές τοποθετήσεις, η BAT Hellas ισχυροποιεί περαιτέρω την εμπορική της λειτουργία, υπηρετώντας σταθερά το όραμά της να δημιουργήσει ένα Καλύτερο Αύριο, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό της.