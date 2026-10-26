Περισσότεροι από 80 εργαζόμενοι της εταιρείας ενημέρωσαν 1.750 πολίτες την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, αναδεικνύοντας πώς οι μικρές καθημερινές επιλογές μπορούν να εξασφαλίσουν την αυτόνομη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία.

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, η Beiersdorf Hellas πραγματοποίησε μία ακόμη Care Beyond Skin Day, αυτή τη φορά σε συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ. Με τη φετινή δράση, η Beiersdorf Hellas ανέδειξε τη σημασία της ενημέρωσης και των καθημερινών μας επιλογών για μια πόλη προσβάσιμη σε όλους. Περισσότεροι από 80 εργαζόμενοι της εταιρείας βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, προσκαλώντας τους πολίτες να ενημερωθούν για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τις καθημερινές επιλογές που μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο προσβάσιμη πόλη.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη φιλοσοφία «Care Beyond Skin» της Beiersdorf, η οποία συνδέει τη φροντίδα με την κοινωνική προσφορά μέσα από την ενεργοποίηση των εργαζομένων της. Πριν από την έναρξη της δράσης, η ομάδα της ΕΛΕΠΑΠ ενημέρωσε τους εθελοντές για το έργο και την αποστολή της, τις βασικές αρχές της προσβασιμότητας και τη σωστή χρήση της ορολογίας γύρω από την αναπηρία.

Στη συνέχεια, οι εργαζόμενοι βρέθηκαν σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και, με την καθοδήγηση της ΕΛΕΠΑΠ, προσκάλεσαν τους διερχόμενους να συμμετάσχουν σε ένα σύντομο quiz για την αναπηρία και την προσβασιμότητα. Περισσότεροι από 1750 πολίτες έλαβαν μέρος, ανακαλύπτοντας πώς μικρές καθημερινές επιλογές μπορούν να συμβάλουν στην αυτόνομη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία και στην προσφορά βοήθειας με σεβασμό στις ανάγκες τους. Οι απαντήσεις τους αποτύπωσαν τις αντιλήψεις τους για το θέμα, καθώς και τον βαθμό εξοικείωσής τους με το έργο της ΕΛΕΠΑΠ.

Τα αποτελέσματα της δράσης ανέδειξαν υψηλό βαθμό ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων γύρω από τα ζητήματα προσβασιμότητας. Η πλειονότητα αναγνώρισε ότι η προσβασιμότητα είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα, το οποίο συνδέεται με τις καθημερινές συμπεριφορές και επιλογές όλων μας.

Οι απαντήσεις έδειξαν ότι οι πολίτες είναι σε σημαντικό βαθμό εξοικειωμένοι με διαφορετικά ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν την αυτόνομη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία, από την ελεύθερη πρόσβαση σε ράμπες και πεζοδρόμια έως τον σεβασμό των ειδικά διαμορφωμένων χώρων και διαδρομών.

Ιδιαίτερα θετικό ήταν και το επίπεδο αναγνωρισιμότητας του έργου της ΕΛΕΠΑΠ, καθώς περισσότεροι από 9 στους 10 συμμετέχοντες αναγνώρισαν σωστά τον ρόλο της στην παροχή υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης, αποκατάστασης και υποστήριξης.

Ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα της δράσης ήταν η πρόθεση των συμμετεχόντων να μετατρέψουν την ενημέρωση σε προσωπική δέσμευση και καθημερινή συμπεριφορά. 9 στους 10 δήλωσαν ότι θέλουν να συμβάλουν σε μία πόλη που μας χωράει όλους, ενώ περίπου 7 στους 10 επέλεξαν συγκεκριμένες πρακτικές δεσμεύσεις, όπως ο σεβασμός των θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ, η διατήρηση των ραμπών ελεύθερων και η αποφυγή παρεμπόδισης των οδηγών όδευσης τυφλών.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι η ουσιαστική ενημέρωση μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς, ενισχύοντας την προσωπική ευθύνη και τη συμμετοχή όλων στη διαμόρφωση μιας καθημερινότητας με περισσότερο σεβασμό, συμπερίληψη και φροντίδα.

Ο Θεόδωρος Πουλόπουλος, Country Manager της Beiersdorf δήλωσε: «Για εμάς στην Beiersdorf, η φροντίδα αποτελεί θεμελιώδη αξία και αποκτά ουσιαστικό αποτύπωμα όταν μεταφράζεται σε πράξη. Η προσβασιμότητα είναι ένα ζήτημα συλλογικής ευθύνης, που επηρεάζεται και από τις επιλογές που κάνει ο καθένας μας καθημερινά. Μέσα από τη συνεργασία μας με την ΕΛΕΠΑΠ, θέλουμε να συμβάλουμε σε μια κουλτούρα όπου ο σεβασμός, η ισότιμη συμμετοχή και η φροντίδα γίνονται μέρος της καθημερινότητας όλων μας».

Ο Δρ. Ελένη Σκουτέλη, Πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ, δήλωσε: «Η προσβασιμότητα δεν αφορά μόνο τις υποδομές μιας πόλης, αλλά και τη στάση που επιλέγουμε να έχουμε ο ένας απέναντι στον άλλον. Μέσα από τη συνεργασία μας με τη Beiersdorf Hellas και την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων της, μεταφέραμε στους πολίτες ένα ουσιαστικό μήνυμα: ότι ο καθένας μας μπορεί να συμβάλει σε μια κοινωνία πιο προσβάσιμη και συμπεριληπτική, μέσα από μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινή του συμπεριφορά. Καλωσορίζουμε την Beiersdorf στην μεγάλη οικογένεια των υποστηρικτών της ΕΛΕΠΑΠ που συμπληρώνει 90 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας, 90 χρόνια ουσιαστικής προσφοράς σε περισσότερα από 100. 000 βρέφη, παιδιά και ενήλικες με αναπηρία».

Μέσα από τη συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ και την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων της, η Beiersdorf Hellas έδωσε ουσιαστικό περιεχόμενο στη φιλοσοφία Care Beyond Skin, μετατρέποντας τη φροντίδα από αξία σε πράξη. Με επίκεντρο την ενημέρωση, την ενσυναίσθηση και την προσωπική συμμετοχή, η δράση ανέδειξε ότι μια πιο συμπεριληπτική καθημερινότητα χτίζεται μέσα από μικρές, συνειδητές επιλογές που μπορούν να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων.