Ένα διήμερο γεμάτο γεύσεις, μουσική, υψηλή φιλοξενία και αυθεντικές στιγμές, σχεδιασμένο γύρω από τον ξεχωριστό κόσμο της Beluga Vodka.

Η Beluga Vodka διοργάνωσε ένα ξεχωριστό ταξίδι στη Μύκονο, προσκαλώντας πέντε αγαπημένες Ελληνίδες creators να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο του brand μέσα από εμπειρίες που συνδύασαν τη γαστρονομία, τη διασκέδαση και την υψηλή αισθητική.

Η Γιώτα Ιωαννίδου, η Μαρία Χολίδου, η Νικόλ Δεσποτοπούλου, η Ιφιγένεια Τζόλα και η Φελίτσια Τσαλαπάτη έγιναν μέρος ενός προσεκτικά σχεδιασμένου διημέρου, κατά τη διάρκεια του οποίου είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν καλύτερα τον premium χαρακτήρα της Beluga Vodka.

Ένα διήμερο που συνδύασε την αυθεντική μυκονιάτικη φιλοξενία με την κοσμοπολίτικη ενέργεια του νησιού των ανέμων, μέσα από ξεχωριστές εμπειρίες σε ορισμένους από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς του.

Η πρώτη ημέρα ξεκίνησε με lunch party στο Principote, ενώ το βράδυ κορυφώθηκε στο Lío Mykonos. Πριν απολαύσουν το διάσημο dinner show, οι καλεσμένες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια αποκλειστική εμπειρία στο ιδιαίτερο Beluga Room, απολαμβάνοντας το Beluga Gold Martini σε συνδυασμό με χαβιάρι. Ένα signature pairing που εκφράζει απόλυτα τη φιλοσοφία και τον εκλεπτυσμένο χαρακτήρα της Beluga Gold Line Vodka.

Η δεύτερη ημέρα συνεχίστηκε με lunch party στο Nammos Mykonos, με θέα την παραλία της Ψαρούς, ενώ το ταξίδι ολοκληρώθηκε με δύο ακόμη ξεχωριστές στάσεις, οι οποίες ανέδειξαν διαφορετικές εκφάνσεις της μυκονιάτικης φιλοξενίας.

Στο Scorpios, οι καλεσμένες απόλαυσαν το ηλιοβασίλεμα σε μια ατμόσφαιρα που συνδύαζε την αυθεντικότητα με την πολυτέλεια, συνοδεία της νέας Beluga Noble Night. Η τελευταία βραδιά έκλεισε στο Toy Room Mykonos, ολοκληρώνοντας ιδανικά ένα διήμερο γεμάτο μουσική, ενέργεια και μοναδικές στιγμές.

Σε κάθε στάση του ταξιδιού, η γαστρονομική εμπειρία είχε σχεδιαστεί αποκλειστικά για την περίσταση. Tailor-made menus δημιουργήθηκαν με στόχο να αναδείξουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη γευστική πολυπλοκότητα της Beluga Vodka, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο luxury pairing experience.

Στο πλαίσιο του ταξιδιού, οι creators παρέλαβαν επίσης προσωποποιημένα δώρα, τα οποία δημιουργήθηκαν ειδικά για την εμπειρία: tailor-made beach bags, πετσέτες θαλάσσης, εντυπωσιακές ανθοδέσμες και μία φιάλη Beluga Gold Line Vodka, ως ανάμνηση ενός μοναδικού καλοκαιρινού ταξιδιού.

Τις στιγμές του διημέρου απαθανάτισε ο φωτογράφος Κοσμάς Κουμιανός μαζί με την ομάδα του, δημιουργώντας εικόνες που αποτυπώνουν την ανεπιτήδευτη πολυτέλεια, τη φυσική ομορφιά της Μυκόνου και τη διαχρονική αισθητική της Beluga Vodka.