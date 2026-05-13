H Blink θα εγκαταστήσει στο κτίριο του «Πρώτου Θέματος» εξελιγμένους φορτιστές.

Η Blink Charging Hellas ηγετική δύναμη στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και με πάνω από 800 θέσεις φόρτισης στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας της με τον εκδοτικό Όμιλο «Πρώτο Θέμα», προχωρώντας στην εγκατάσταση σύγχρονων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων στις εγκαταστάσεις του. Η νέα αυτή πρωτοβουλία έρχεται να συμπληρώσει την ήδη επιτυχημένη συνεργασία προβολής στα Μέσα του Ομίλου, διευρύνοντας τη συνεργασία και σηματοδοτώντας ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς τη βιώσιμη κινητικότητα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Blink θα εγκαταστήσει προηγμένης τεχνολογίας σταθμούς φόρτισης, παρέχοντας υπηρεσίες φόρτισης, καθώς και συνολικής στήριξης του εταιρικού στόλου ηλεκτρικών οχημάτων του Ομίλου.

Η υποδομή αυτή αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την επιχειρησιακή αποδοτικότητα, διασφαλίζοντας άμεση και αξιόπιστη πρόσβαση σε υπηρεσίες φόρτισης, ενώ παράλληλα ενισχύει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου με σύγχρονες, «πράσινες» λύσεις, συμβάλλοντας ενεργά στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στη σταδιακή μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας και την τεχνολογικά εξελιγμένη μετακίνηση.

Η Blink Charging Hellas, ως στρατηγικός παίκτης στον τομέα της φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνεχίζει να επεκτείνει δυναμικά το δίκτυό της στην Ελλάδα. Μέσω ολοκληρωμένων λύσεων βιώσιμης κινητικότητας που περιλαμβάνουν εγκατάσταση, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη φορτιστών, η εταιρεία συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου οικοσυστήματος ηλεκτροκίνησης, διασφαλίζοντας ενεργειακή αυτονομία με όρους περιβαλλοντικής ευθύνης.

Η επέκταση της συνεργασίας δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρηματική απόφαση, αλλά μια ισχυρή δήλωση εμπιστοσύνης του εκδοτικού Ομίλου «Πρώτο Θέμα» στη Blink Charging Hellas και αναδεικνύει τη στρατηγική επιλογή επένδυσης σε τεχνολογίες που στηρίζουν έμπρακτα το μέλλον της ηλεκτροκίνησης, δημιουργώντας παράλληλα προστιθέμενη αξία για την καθημερινή λειτουργία και την περιβαλλοντική προστασία.