Το GRCPC, το ελληνικό εθνικό σκέλος του International Collegiate Programming Contest (ICPC), αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη νέων ταλέντων στον προγραμματισμό, την αλγοριθμική σκέψη και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων.

Η Campeón συμμετέχει ως Diamond Sponsor στο Greek Collegiate Programming Contest (GRCPC) 2026, στηρίζοντας έναν θεσμό που φέρνει κοντά νέους ανθρώπους με πάθος για τον προγραμματισμό, την τεχνολογία και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο Campeón Commitment, και συγκεκριμένα στον πυλώνα Growth, ένας πυλώνας που ενισχύει τα νέα ταλέντα να εξελιχθούν, επενδύοντας στη μάθηση, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και στη δημιουργία ευκαιριών.

Το GRCPC, το ελληνικό εθνικό σκέλος του International Collegiate Programming Contest (ICPC), αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη νέων ταλέντων στον προγραμματισμό, την αλγοριθμική σκέψη και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Μέσα από τον διαγωνισμό, φοιτητές πανεπιστημίων έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους, να συνεργαστούν σε απαιτητικές προκλήσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους συνοδεύσουν στη μελλοντική επαγγελματική τους πορεία. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου, με παράλληλη διεξαγωγή σε 6 ελληνικές πόλεις και την Πάφο της Κύπρου, καθώς και δυνατότητα online συμμετοχής.

Για πρώτη φορά, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, φιλοξένησε τον κεντρικό χώρο της διοργάνωσης, όπου πέρα από τον δαιγωνισμό, πραγματοποιήθηκαν επίσης tech talks, workshops και Career Day, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς εργασίας.

Από τη θεωρία στην πράξη: Η συμβολή της Campeón

Η παρουσία της Campeón δεν περιορίστηκε στη χορηγική υποστήριξη της διοργάνωσης. Η εταιρεία συμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα, μοιράζοντας τεχνογνωσία και πρακτικές εμπειρίες με τους νέους επαγγελματίες της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο των tech talks, η Έβελυν Καλύβα, SEO Specialist της Campeón, πραγματοποίησε ομιλία με τίτλο «How AI Agents Are Transforming SEO, Content Creation and Marketing», αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι AI Agents επηρεάζουν ήδη το SEO, τη δημιουργία περιεχομένου και το digital marketing, καθώς και τις νέες δυνατότητες που διαμορφώνονται στον ψηφιακό κόσμο.

Επενδύοντας στους ανθρώπους πίσω από την τεχνολογία

Για την Campeón, η υποστήριξη των νέων ταλέντων δεν σταματά μόνο στη χορηγία. Αφορά τη δημιουργία ευκαιριών ώστε νέοι άνθρωποι να αποκτούν γνώσεις, να έρχονται σε επαφή με πραγματικές προκλήσεις της αγοράς και να ανακαλύπτουν τις επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται μπροστά τους. Αυτή είναι και η φιλοσοφία του πυλώνα Growth του Campeón Commitment: να ενισχύει την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, δημιουργώντας γέφυρες ανάμεσα στην εκπαίδευση και τον επαγγελματικό κόσμο. Με τη συμμετοχή της στο GRCPC 2026, η Campeón συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που δίνουν χώρο στα νέα ταλέντα να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους, να εξελιχθούν και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του τεχνολογικού μέλλοντος.