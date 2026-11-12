Με μήνυμα «Έλα πιο κοντά στην Ελλάδα» (“Come Closer to Greece”), η καμπάνια που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η Choose για το TAG GREECE προσκαλεί Έλληνες και διεθνείς ταξιδιώτες να ανακαλύψουν μια άλλη πλευρά της Ελλάδας.

Οι άνθρωποι πίσω από τα τοπικά προϊόντα, οι γεύσεις που χαρακτηρίζουν κάθε τόπο και οι παραδόσεις που παραμένουν ζωντανές γίνονται αφετηρία για να γνωρίσουμε την Ελλάδα πιο ουσιαστικά. Αυτή την προσέγγιση αναδεικνύει το Υπουργείο Τουρισμού μέσα από την πρωτοβουλία TAG GREECE, ταξιδεύοντας στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Philoxenia, από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου.

Συνδέοντας τον αγροτουρισμό, τη γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα και την παράδοση με την ταξιδιωτική εμπειρία, το TAG GREECE εμπλουτίζει την προβολή της χώρας και αναδεικνύει τις ιδιαίτερες ταυτότητες των ελληνικών προορισμών.

Η φετινή Philoxenia, με περισσότερους από 300 εκθέτες και πάνω από 100 επιλεγμένους διεθνείς αγοραστές, προσφέρει πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο επαγγελματιών του τουρισμού από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με μήνυμα «Έλα πιο κοντά στην Ελλάδα» (“Come Closer to Greece”), η καμπάνια που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η Choose για το TAG GREECE προσκαλεί Έλληνες και διεθνείς ταξιδιώτες να ανακαλύψουν μια άλλη πλευρά της Ελλάδας.