Στρατηγικός σχεδιασμός και υλοποίηση του προγράμματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων των 5* Kivotos Mykonos και Kivotos Santorini

Η CONCEPT Communication Strategies συνεχίζει για τέταρτη συνεχή χρονιά τη συνεργασία της με τα Kivotos Hotels & Villas, αναλαμβάνοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων των 5* Kivotos Mykonos και Kivotos Santorini. Η μακροχρόνια αυτή συνεργασία βασίζεται σε ένα κοινό όραμα για τη δημιουργία αυθεντικών εμπειριών φιλοξενίας και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας δύο ξενοδοχείων που συγκαταλέγονται στις κορυφαίες προτάσεις πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελλάδα.

Τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος Kivotos Hotels & Villas έχει εδραιώσει περαιτέρω τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη της luxury hospitality, με το Kivotos Santorini να διακρίνεται με One Michelin Key από τον Michelin Guide. Παράλληλα, τόσο το Kivotos Santorini όσο και το Kivotos Mykonos αποτελούν μέλη της διεθνούς συλλογής Preferred Hotels & Resorts, επιβεβαιώνοντας την ξεχωριστή τους θέση ανάμεσα στα κορυφαία luxury boutique hotels της Μεσογείου.

Μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγική που συνδυάζει media relations, δημοσιογραφικές συνεργασίες, press trips, influencer marketing και content strategy, η CONCEPT Communication Strategies συμβάλλει στην ενδυνάμωση της φήμης και της αναγνωρισιμότητας των Kivotos Hotels & Villas. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών, η συνεργασία έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου σχέσεων με ελληνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, δημιουργούς περιεχομένου και opinion leaders, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προβολή των ξενοδοχείων σε κοινά υψηλού εισοδηματικού και ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος.

Η Γιώτα Χουλιάρα, Founder & Managing Director της CONCEPT Communication Strategies, δήλωσε: «Σε μια εποχή όπου η πολυτέλεια ορίζεται από την αυθεντικότητα, την εξατομίκευση και τη δύναμη της εμπειρίας, η Ελλάδα έχει τη δυναότητα να πρωταγωνιστήσει στον παγκόσμιο χάρτη του luxury tourism. Τα Kivotos Hotels & Villas αποτελούν ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτής της νέας προσέγγισης, συνδυάζοντας υψηλού επιπέδου φιλοξενία, μοναδική αισθητική και ισχυρή ταυτότητα. Για εμάς, η συμπλήρωση τεσσάρων ετών συνεργασίας έχει ιδιαίτερη σημασία. Αποτελεί μια έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης που τιμούμε καθημερινά και μια σχέση που χτίστηκε πάνω σε κοινές αξίες, αμοιβαίο σεβασμό και κοινό όραμα για τη διεθνή ανάπτυξη του brand. Ευχαριστούμε θερμά τον Όμιλο Kivotos Hotels & Villas για την εμπιστοσύνη που συνεχίζει να δείχνει στην ομάδα μας και παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία ουσιαστικής αξίας και διεθνούς προβολής για ένα από τα πιο ξεχωριστά ελληνικά luxury hospitality brands.»

Η CONCEPT Communication Strategies αποτελεί ένα boutique agency Στρατηγικής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων με εξειδίκευση στους τομείς του luxury hospitality, του τουρισμού, της γαστρονομίας και των premium brands. Με περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας, σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένες στρατηγικές επικοινωνίας που ενισχύουν τη φήμη, την αναγνωρισιμότητα και την επιχειρηματική ανάπτυξη των συνεργαζόμενων οργανισμών και brands.