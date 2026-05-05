Τις ημέρες του Πάσχα, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ένωσε τις δυνάμεις της με τη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΚΜΗ, συμμετέχοντας ως χορηγός στη δράση κοινωνικής προσφοράς «BAKE FOR GOOD» για έναν σκοπό γεμάτο αγάπη, αναδεικνύοντας την αξία της προσφοράς και της αλληλεγγύης.

Στο πλαίσιο της δράσης, σπουδαστές και καθηγητές Γαστρονομίας της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, εργαζόμενοι της Alphabet Education Group, καθώς και εργαζόμενοι – εθελοντές της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., συγκεντρώθηκαν στα εργαστήρια του campus Γαστρονομίας της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ και, υπό την καθοδήγηση των pastry chefs της Σχολής, παρασκεύασαν παραδοσιακά πασχαλινά αρτοσκευάσματα, όπως κουλούρια και τσουρέκια.

Τα προϊόντα προσφέρθηκαν στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά» και στους ξενώνες φιλοξενίας καρκινοπαθών του Συλλόγου Εθελοντών Κοινωνικής και Συναισθηματικής Στήριξης Ανθρώπων με Kαρκίνο και των Οικογενειών τους «Πνοή Αγάπης».

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., με σταθερή προσήλωση στην κοινωνική υπευθυνότητα, συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και δημιουργούν ουσιαστικό θετικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες.